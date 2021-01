Han var egentlig uddannet som læge. Men det er ikke i den verden, Per Bjerregaard – der lørdag fylder 75 år – er et kendt navn.

For han er en af de helt store profiler i Brøndby IF's historie. Han blev formand i 1973, og i 1992 blev han administrerende direktør i klubben. 15 år efter vendte han tilbage til posten som bestyrelsesformand.

I rigtig mange år var det lykkeligt, og der er ikke nogen tvivl om, at Per Bjerregaard har haft enorm betydning for klubben, der nok ikke havde været, hvor den er i dag uden ham som en stor del af historien.

Den sidste tid, inden han trak sig fra bestyrelsen i 2012, var dog præget af stor utilfredshed fra mange fans, der ønskede, han gik af.

Michael Laudrup, John Faxe Jensen og Per Bjerregaard tilbage i 2005. Foto: Nils Meilvang Vis mere Michael Laudrup, John Faxe Jensen og Per Bjerregaard tilbage i 2005. Foto: Nils Meilvang

Og afskeden med hjerteklubben blev dog ikke helt, som Per Bjerregaard, der i 2010 gennemgik en knoglemarvstransplantation som følge af en hård kamp mod leukæmi, ønskede det.

»Det var min egen skyld, for jeg skulle være stoppet to-tre år tidligere. Jeg var selv i problemer helbredsmæssigt og fik kemobehandling i de år, før jeg stoppede. Kritikken fra tilhængerne var voldsom, men grunden til, at jeg ikke bare stoppede, var, at det gik sportsligt dårligt. Samtidig havde jeg det selv dårligt. Jeg kunne ikke tillade mig at stoppe, fordi jeg håbede, at jeg selv kunne rette op på det,« siger Per Bjerregaard, der i dag har det godt, til Finans.

Når han kigger tilbage på tiden på Vestegnen, er der endnu en ting, der ærgrer ham. For da Michael Laudrup stoppede som træner i 2006, blev han erstattet af René Meulensteen, der dog kun var i klubben et halvt år.

Samtidig med han blev ansat, fik Per Bjerregaards søn, Anders Bjerregaard, rollen som sportschef i Brøndby. En beslutning, der blev ramt af hård kritik på grund af familieforholdet.

Per Bjerregaard og John Faxe Jensen. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Per Bjerregaard og John Faxe Jensen. Foto: NILS MEILVANG

Anders Bjerregaard var blevet valgt, fordi vurderingen var, at det var ham, der havde de bedste kompetencer.

Men der blev i stedet råbt højt om nepotisme, og at han kun fik den stilling, fordi hans far havde en stor rolle i klubben.

»Jeg kendte min egen historie. Jeg forlod en af Danmarks største lægeklinikker, som jeg ejede alene, for at starte et job i en klub til den halve løn. Jeg har aldrig nogensinde raget penge til mig. Hvorfor skulle jeg lave nepotisme? Det har ramt mig hårdest i min tid i Brøndby,« siger Per Bjerregaard i et stort interview med Folkebladet.

Han fortæller desuden, at han stadig troligt følger, hvordan det går med Brøndby IF.

Når klubben spiller på hjemmebane, er han til kampene, mens han ser udekampene i tv, og han kan lige nu glæde sig over, at det i denne sæson går godt på Vestegnen.

For Brøndby IF ligger lige nu nummer to i Superligaen, og Per Bjerregaard er glad for at se, at det især er de unge spillere, der for alvor viser sig frem i denne sæson. Noget, der er altafgørende for en klub som Brøndby.

»Det er stadigvæk vigtigt, at vi ser i øjnene, at klubben er nødt til at producere spillere med henblik på salg,« siger Per Bjerregaard.