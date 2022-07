Lyt til artiklen

»Selvfølgelig hader jeg Lazio!«

Ordene kom torsdag fra FC København-darlingen Denis Vavro i et interview på streamingplatformen Twitch, og de er rettet mod den klub, han officielt er på kontrakt med netop nu, efter lejeaftalen med FCK udløb i går.

Og den bemærkning har spredt sig på sociale medier, hvor den slovakiske midtstopper slet, slet ikke er nogen populær mand blandt iltre Lazio-fans, der har langet hårdt ud efter Vavro.

Det har også fået klubbens præsident, Claudio Lotito, op i det røde felt - i en sådan grad, at han, ifølge Corriere dello Sport, overvejer at standse Vavros ventede klubskifte til FC København som en form for straf.

Den 26-årige forsvarer indså hurtigt, at hans udtalelser skabte røre, så han har været ude at undskylde sine handlinger på Instagram.

»Jeg lavede en fejl. Jeg sagde ting, jeg aldrig skulle have taget i min mund. Det fortryder jeg. Lazio er en stor og historisk klub – og den er for stor til en spiller som mig,« skriver Vavro.

Men spørgsmålet er, om skaden er sket. Det vil de kommende dages udvikling vise. Præsidenten truer nemlig angiveligt med, at lade Vavro 'rådne op' i Rom uden at få en chance på førsteholdet. Spørgsmålet er, om det har været for at sætte slovaken på plads.

Det er velkendt, at Vavro drømmer om at skifte til FC København, som meget gerne vil købe forsvarsstyrmanden tilbage. Lazio og FCK har forhandlet om en transfer af den slovakiske landsholdsspiller.

Ifølge italienske medier vil FCK give omkring fire millioner euro for Vavro, men den romerske klub skulle have krævet mere end det. Onsdag fortalte hovedpersonen selv til B.T., at han tror på, han bliver FCK-spiller i denne uge.

»Jeg er positiv. Jeg er positiv hver dag, Jeg tror, jeg bliver FCK-spiller. Jeg tror, transferen går igennem i denne uge. Måske fredag eller lørdag. Jeg er ikke sikker,« sagde Denis Vavro, mens han var på vej hjem til Slovakiet, hvor han altså fik talt over sig.

Denne sag er et nyt kapitel i det mislykkede samarbejde mellem Vavro og den italienske storklub, som købte slovakken i FCK i 2019.

Han har kun nået at spille 21 kampe for Rom-klubben, hvor han undervejs nåede at miste lysten til at spille fodbold, og for tiden virker det om et spørgsmål om tid, før han forlader klubben permanent. Indtil videre er Vavro dog fortsat Lazio-spiller.