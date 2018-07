Både Jesper Hansen og Jakob Fuglsang endte i grøften på en dramatisk 6. etape af Tour de France.

Mûr-de-Bretagne. Det sved over det meste af kroppen, da Jesper Hansen kom tilbage til Astanas holdbus. Sammen med kaptajn Jakob Fuglsang havnede han ufrivilligt i en grøft fyldt med brændenælder 25 kilometer fra mål.

Alligevel kan Tour de France-rytteren se tilbage på 6. etape med godt humør. For holdet fik hurtigt bugseret Fuglsang ud af farezonen, så han kunne køre i mål med favoritgruppen.

- Jeg har det okay. Det svier kun lidt, fordi jeg røg ned i nogle brændenælder, ellers er der ikke noget galt. Der var meget stress, og vi blev fanget lidt i det. Der var en del splittelse på mange af holdene, siger Jesper Hansen.

Han mener, at uheldet kunne være undgået, hvis Astana ikke havde siddet så langt tilbage i feltet.

- Vi forsøgte at komme frem ude i siden af vejen sammen med Jakob, men så kom der et svaj, og så lå vi i grøften, konstaterer Hansen med et smil.

Magnus Cort var en af dem, der straks måtte i gang med et større stykke hjælpearbejde, så Fuglsang kunne komme tilbage til favoritterne, inden det første gang gik opad med 20 kilometer igen.

- Vi ville meget gerne op, inden vi ramte "muren" første gang. Ellers ville det blive svært.

- Der var lidt panik på. Det smarte havde været at lade nogle folk blive fremme i feltet, så de kunne hjælpe Jakob på sidste omgang. I stedet blev vi alle kaldt tilbage, siger Cort.

Sportsdirektør Lars Michaelsen erkender, at han havde nogle nervøse øjeblikke i følgebilen, da Fuglsang pludselig lå i grøften.

- Heldigvis skete der ikke så meget. Vi skulle skifte nogle cykler, og så var der lidt kamp om at komme tilbage. Det blev krydret med lidt mere spænding, end vi havde håbet, siger Lars Michaelsen.

Han trækker let på skuldrene ved spørgsmålet, om holdet sad forkert før Fuglsangs uheld.

- Det er kun en ud af ti gange, at man er rigtig tilfreds. Det er altid svært at sidde rigtigt. Vi havde stor tiltro til, at Jakob havde benene til at følge med til sidst, og det havde han også, siger Lars Michaelsen.

Efter 6. etape er Fuglsang avanceret en enkelt plads i klassementet, hvor han nu er nummer ti.

