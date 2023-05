En talentfuld amerikansk atlet er død i en alder af bare 18 år efter at have kollapset under træning på sin skole i staten Nebraska.

Hunter Palmer kollapsede ​​og døde senere på et nærliggende hospital. Dødsårsagen er endnu ukendt.

Det skriver flere medier, heriblandt Runner's World.

Multitalentet dyrkede både atletik, amerikansk fodbold og basketball på high school og havde skrevet under på en aftale med Midland University for deres amerikanske fodboldhold.

»Vores personale nød virkelig at rekruttere Hunter,« skrev Midland-træner Jeff Jamrog på Twitter.

»Han var en dynamisk ung mand, som var en absolut fornøjelse at være sammen med,« skrev han videre.

En dag før sin død konkurrerede Hunter Palmer til et atletikstævne, hvor han slog sin personlige rekord i højdespring og vandt stævnet indenfor den disciplin. Han deltog også i et stafetløb, hvor hans hold blev nummer to.

»Han elskede at hænge ud med venner, køre rundt, se Netflix, løfte vægte, synge og drikke Dr. Pepper. Hans favorithold var Green Bay Packers og Clemson Tigers,« stod der i nekrologen fra Hunter Palmers high school, Wisner-Pilger High School.