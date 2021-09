»De har fjernet det, som der gør ondt at læse.«

Sådan lyder reaktionen fra dyrehandler Bo Böhm, der ikke ligefrem jubler over byrådets klimahandleplan, som blev præsenteret tirsdag.

Bo Böhm er netop i gang med at flytte sin dyrehandel, TrendyPets, til større og dyrere lokaler for at få bedre parkeringsforhold til sine kunder.

Han har længe været bekymret over, at dele af byrådet har ambitioner om en såkaldt nul-emissionszone i Odense midtby.

Klimahandleplanen omfatter dog ikke den frygtede nul-emissionszone. Til gengæld indeholder den heller ikke melding om, at den er droppet – og det får Bo Böhm til at efterlyse, at politikerne giver de butiksdrivende et klart svar på, hvad fremtiden bringer.

»Det er klart, at jeg gerne vil have klar besked, for selvfølgelig vil det give tab for mig,« forklarer Bo Böhm.

En nul-emissionszone vil gøre det forbudt for biler, der kører på fossile brændstoffer, at komme ind forbi Bo Böhms dyrehandel, der ligger centralt i Albanigade.

Han synes, det virker pudsigt, at nul-emissionszoner kun er nævnt én enkelt gang i Klimahandleplanen 2022, der faldt på plads mellem et stort flertal i byrådet natten til tirsdag.

»Det ligner, at de har fjernet det, som gør ondt at læse,« siger Bo Böhm og peger på, at der er et valg på vej.

»De venter jo i hvert fald med at svare til efter kommunalvalget, og det fortæller jo alt om, at man er bange for, at der ikke kommer nogen stemmer, hvis man siger det højt,« siger Bo Böhm og tilføjer:

»Det ser ud, som om de prøver at snige det ind under gulvtæppet.«

Netop nul-emissionszoner var da også et af klimaeksperternes forslag i forhold til at sænke byens CO2-udledning. Ser man bort fra Energi Fyns udledning, så tegner transport sig nemlig for to tredjedele af den samlede udledning i Odense.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fortæller, at han sagtens kan forstå Bo Böhms frustration:

»Alle vil jo gerne have klar besked hurtigst muligt, men vi har simpelthen brug for at vide, hvordan vi kan arbejde med de forskellige værktøjer, og hvad det er for et mix, vi skal bruge for at nå den overordnede ambition om, at transportsektoren skal reducere med 150.000 ton CO2.«

Hvad siger du til oplevelsen af, at I bare er bange for at sige 'nul-emissionszoner' her op til valget?

»Det er ikke rigtigt. Jeg ved godt, der er mange, der spekulerer i det, men sagde vi ja til nul-emissionszoner i dag, så ville vi ikke kun sige, hvad det betyder konkret, fordi vi endnu ikke har undersøgt, hvad det vil sige at have nul-emissionszoner i Odense.«

Venstres spidskandidat, Christoffer Lilleholt, gør det klart over for B.T. Odense, at han er imod nul-emissionszoner.

Susanne Crawley fra Radikale Venstre ville derimod gerne have haft nul-emissionszoner skrevet ind som en del af handleplanen.

Det er nu byrådets plan at begynde arbejdet med en ny grøn mobilitetsplan til næste år, så den kan vedtages inden første halvår af 2023. Heri vil eventuelle nul-emissionszoner så kunne indgå, hvis der viser sig at være politisk flertal for tiltaget.