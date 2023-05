34 millioner kroner risikerer at gå op i røg – bogstaveligt talt.

Region Syddanmark har nemlig et overskudslager af værnemidler, de gerne vil donere til udlandet, men godkendelsen trækker ud, og det kan ifølge Fyens Stiftstidende betyde, at millioner af masker, viserer og mundbind ender med at blive brændt på forbrændingen.

Fungerende formand for regionsrådet i Region Syddanmark Bo Libergren (V) siger til Fyens Stiftstidende, at han mener, det er noget svineri.

»Det er noget svineri bare at brænde noget af, som i princippet kan bruges til et eller andet. Nu er der brugt energi og råstoffer på at lave det, og så vil vi hellere se, om man kan bruge det til noget – kan det sælges, kan det doneres eller kan det genanvendes. Hvis ikke det kan det, må vi jo futte de af,« siger Bo Libergren.

Regionen har besluttet, at de gerne vil donere de overskydende værnemidler til udlandet, men det kan de ikke uden en godkendelse fra Sundhedsministeriet, og den lader vente på sig.

Regionen rettede nemlig allerede henvendelse i oktober, skriver Fyens Stiftstidende, og i marts svarede ministeriet, at man fortsat arbejder på sagen.

I sommer var det Region Hovedstaden, der måtte kassere værnemidler for millioner af kroner.

Der var tale om desinfektionsmidler, plastforklæder, mundbind og åndedrætsværn, og Region Hovedstaden havde ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift overskydende værnemidler for mellem 27 og 44 millioner kroner.

»Realistisk set vil en stor del af overkapaciteten i Region Hovedstaden blive kasseret. Administrationen har fokus på at mindske kassation,« skrev administrationen i Region Hovedstaden dengang til politikerne i forretningsudvalget.