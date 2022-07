Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lange køer, forsinkelser og aflysninger har været virkeligheden i mange lufthavne i Europa denne sommer.

Men også problemer ved bagagebåndet fylder hos mange rejsende.

Her er der nemlig problemer med bagage, der kommer for sent, eller som aldrig kommer frem. Det skriver det norske medie Dagbladet.

De mange bagageproblemer har tidligere på ugen fået forsikringsselskabet Tryg's norske afdeling til at opfodre deres kunder til at rejse med håndbagage.

3 gode råd Hvis du skal tjekke en kuffert ind til en længere flyrejse, har Tryg tre gode råd til dig, når du pakker sommersandalerne og badevingerne. Pak de vigtige ting i håndbagagen for eksempel medicin og briller

Bland familiens bagage i flere kufferter, så hvis I mister en kuffert, så mangler personen ikke alle sine ting

Husk bagagetag med kontaktoplysninger Kilde: Susanne Lindhage, pressechef i Tryg Danmark.

Opfordringen skyldes, at forsikringsselskabet oplever rekordmange henvendelser om mistet eller forsinket bagage.

»Normalt vurderer vi, at 95 procent af alt forsinket bagage vil komme sig efter 24 timer, men nu ser det ud til, at forsinkelserne er større end dette,« siger Ole Irgens, der er kommunikationschefen for Tryg i Norge.

Og det er ikke kun den norske afdeling, der er langt ned af henvendelser. I et skriftligt svar til B.T. oplyser Tryg Danmark, at de også oplever en stigning i antallet af henvendelser om forsinket bagage.

Derfor har pressechef hos Tryg Danmark, Susanne Lindhage, et par gode råd til de mange rejsende.

Har du oplevet at miste din bagage?

»Sørg for at pakke de vigtige ting i håndbagagen og husk et bagagetag,« skriver hun.

Derudover opfodrer Tryg deres kunder til at passe godt på deres boardingkort og bagagekvittering, når de tjekker en kuffert ind.