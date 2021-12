Tiderne er revet væk og coronatelefonen er kimet ned.

Efter at Sundhedsstyrelsen søndag fremrykkede muligheden for at få det tredje vaccinestik mod corona, har Region Nordjylland oplevet enorm travlhed.

Muligheden gælder for alle danskere over 40 år, som nu kan få deres tredje stik fire og en halv måned efter deres andet stik. Hidtil er tredje stik blevet givet efter fem og en halv måned.

Udmeldingen fra myndighederne har ikke mindst skabt travlhed inde på vacciner.dk.

»Der er mange, der gerne vil ind på en gang, og det presser systemet. Situationen er lige nu, at der er lange ventetider. Nogle vil opleve at skulle vente op til et par uger på at få en vaccinationstid,« siger Anders Koudal Cinicola, der er chefkonsulent for sundhedsplanlægning hos Region Nordjylland

Derfor arbejder Region Nordjylland lige nu også på at skabe flere muligheder.

»Vi arbejder på højtryk for at sikre, at der er flere tider til booking i Region Nordjylland. Vi opskalerer løbende. Formålet er at sikre, at der kommer et tilbud til alle dem, der bliver inviteret.«

Ifølge Anders Koudal Cinicola vil regionen inden for en uge være i mål med at sikre ledige vaccinetider til alle. Der vil dog løbende komme nye tider ind.

Samtidig med at regionen forsøger at opskalere deres egen vaccineindsats, er de også i gang med at stable et samarbejde med virksomheden Carelink på benene om at åbne endnu et vaccinationscenter, fortæller han.

Indtil da lyder opfordringen, at man skal væbne sig med tålmodighed, tjekke vacciner.dk jævnligt eller eventuelt afsøge mulighed for vaccination hos egen praktiserende læge.

Også regionens coronahotline har mandag oplevet travlhed. Primært på grund af spørgsmål om det tredje vaccinestik til folk over 40 år.

»Nogen har ventet i over en time. På et tidspunkt var der 600 i kø.«

Han fortæller, at de fleste mandag har ringet ind, fordi det er svært at komme ind på vacciner.dk, og fordi det er besværligt at finde ledige tider, hvis man endelig kommer ind på hjemmesiden.

»For at nedbringe køen, kalder hotlinen folk ind, der kan bemande telefonerne. De gør, hvad de kan, for at øge bemandingen.«

Han understreger, at coronahotlinen mandag holder åbent, indtil alle er kommet igennem køen.

Men hvis ikke der er tider på vacciner.dk, så hjælper det ikke at ringe til coronahotlinen. De har ingen tider, fortæller Anders Koudal Cinicola.

Hvis der er lang kø, lyder opfordring, at man ringer igen senere. Og ellers kan man også vælge, at coronahotlinen skal ringe tilbage senere.