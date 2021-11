Mandag tonede den længe ventede dokumentar om sexisme på TV 2 endelig frem på tv-skærmene.

Og den tre timer lange fortælling om mediechefer, der har sex med praktikanter, studieværter der tilbydes fastansættelser til gengæld for sex og fysiske overgreb, har chokeret TV2’s nuværende direktør.

»Jeg synes, det er nogle rystende programmer. Det er ikke en ønskværdig kultur,« siger TV 2s nyhedsdirektør, Ulla Pors.

Hun understreger, at hun også mener, det er nogle enormt vigtige og gode programmer og roser de kvinder, der har modet til at stille op.

Og mandag aften kom der en uforbeholden undskyldning til kvinderne fra TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

»Vi er i dag blevet bekendt med dokumentaren og med, hvilke kvinder der medvirker. Vi har erkendt og konstateret, at der er sket et stort ledelsessvigt i TV 2. Det beklager vi og undskylder for,« skriver hun i en mail til TV 2.

Burde TV2 have gjort mere for at sætte en stopper for den sexistiske kultur?

Nyhedsdirektøren Ulla Pors fortæller, at de ting, der bliver beskrevet i dokumentaren, er kommet bag på hende.

Kan du genkende nogle af de ting, der bliver beskrevet i dokumentaren?

»Jeg har tænkt meget over det. Jeg er selv kvinde og har været journalist, siden jeg var 19 år, og fordi jeg ikke selv har oplevet krænkelser, har jeg fejlagtigt troet, at de ikke var der, men det var de,« siger Ulla Pors.

I dokumentaren beskrives det, hvordan der har været en meget sexistisk tone, og at det var almindeligt at tale om, at cheferne havde forhold med praktikanterne, og hvem studieværterne mon havde været i seng med for at komme på skærmen.

Har du overhørt eller deltaget i nogle af de samtaler, der beskrives i dokumentaren?

»At TV 2 har haft en meget mandlig præget ledelse, er der ikke nogen tvivl om, og der har også været en mandetone. Vi har haft en for hård tone, og det var også en af de første ting, vi tog fat i, da vi skulle ændre kulturen, fordi tonen ofte kommer først,« forklarer Ulla Pors.

Har du selv sagt fra i situationer, hvor du oplevede, at tonen blev for hård eller grænseoverskridende?

»Dem, der kender mig som chef ved, at jeg ikke selv er kendetegnet ved den form for tone, og at ledelsesstil ikke er mig. Jeg har ikke oplevet det, og har heller ikke udøvet det,« siger hun.

Hvorfor bringer I ikke selv dokumentaren?

»Vi gik selv i gang med at lave dokumentaren, men undervejs indså vi, at vi ikke var de rigtige til at lave den. Selv hvis det var den samme dokumentar, vi havde sendt, ville der kunne være en diskussion, om vi var for meget part i sagen til at vise den, så jeg synes, det er rigtigt fint, den udkommer der, hvor den gør.«