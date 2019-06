Bon Jovi’s koncert har tirsdag lammet trafikken i og omkring Sønderborg. Det gik ikke kun ud over koncertgæster, men også almindelige borgere, som skulle til og fra arbejde.

Én af dem var Susanne Jessen.

Hun kører dagligt til Sønderborg, hvor hun arbejder. En tur på 45 km fra sit hjem, der normalt tager en lille halv time bag rattet. Men grundet massiv trafik ved Sønderborg i forbindelse med Bon Jovi-koncerten blev køreturen hjem i den grad forsinket.

Susanne Jessen kørte således en strækning på halvanden kilometer på tre timer og et kvarter, før hun var ude af Sønderborg.

»Det var meget frustrerende. Trafikken stod nærmest stille. Jeg havde godt hørt, at det ville blive slemt. Men så slemt troede jeg nu alligevel ikke, det blev,« fortæller Susanne Jessen til B.T. og fortsætter.

»Jeg skulle jo bare hjem fra arbejde. Der er to broer til og fra Sønderborg, men når man vælger at spærre den ene, så er det svært.«

I forbindelse med koncerten havde politiet rådet lokale borgere at tage Kong Christian den X's Bro med to spor. Den nye bro, Alssundbroen med fire spor, var nemlig forbeholdt koncertgæster.

Derfor kunne Susanne Jessen og øvrige bilister kun køre i et par sekunder, hvorefter de måtte holde og vente i fem minutter. Sådan blev det ellers ved i to timer, før hun kom frem til en fra Hjemmeværnet, som dirigerede vejen.

Der er solgt 25.000 billetter til aftenens koncert med Bon Jovi i Sønderborg. Foto: 2512 WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/ Vis mere Der er solgt 25.000 billetter til aftenens koncert med Bon Jovi i Sønderborg. Foto: 2512 WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/

Og selvom Susanne Jessen synes, det er dejligt med en så stor koncert i Sønderborg, så kunne planlægningen godt have været bedre.

»Jeg savnede nogen, der stod og dirigerede vejen noget tidligere, så der ikke kom biler væltende ind fra alle sider på vejen. De sagde godt nok også i radioen, at vi skulle bevare det gode humør. Men det var altså svært til sidst,« fortæller Susanne Jessen.

Kultur i Syd, som arrangerer koncerten, er godt klar over, at dagens koncert i Sønderborg har medført store trafikale udfordringer. Det er også noget, arrangørerne vil drøfte i sin efterkritik af arrangementet, fortæller de til B.T.

»Det er selvfølgelig rigtig træls, at nogen er blevet påvirket af det her. Men for hver gang, man holder sådan noget, så lærer man. Det samme gør vi. Derfor vil vi også evaluere og kigge tingene igennem, så forholdene bliver bedre næste gang,« fortæller Jes Johansen, eventchef hos Kultur i Syd.