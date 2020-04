Agnetha Fältskog, den blonde sangerinde fra Abba, har lagt poplivet på hylden. Både som solist og sammen med Abba. Hun bor på landet nu. 5. april fylder hun 70.

Nær den svenske hovedstad, Stockholm, ligger kommunen Ekerö, der består af et stort antal småøer.

En kommune med 28.000 indbyggere. En af dem er berømte Agnetha Fältskog.

I 1970'erne og 1980'erne hang hun sammen med de tre andre medlemmer af popgruppen Abba på væggene på teenageværelser i store dele af verden.

Når det blev lørdag aften dengang, blev der danset til Agnetha Fältskogs stemme på Abba-hits på diskotekerne.

Nu er turnéliv og koncerter lagt på hylden for sangerinden, der den 5. april fylder 70 år.

I Ekerö har hun ifølge nyheter24.se en lille gård med et lille landbrug. Her kører hun i en traktor, en John Deere 5070 M.

Når hun skal ud på asfalten, kan hun vælge imellem en Fiat Nevis - et mobilehome - eller en Lexus RX.

Agnetha Fältskog kan se tilbage på en karriere, der foruden Abba-tiden fra 1970 til 1982 også omfatter en solokarriere både før og efter Abba.

Hun var kun 15 år, da hun hittede på svensktoppens førsteplads med sin egen sang "Jag var så kär".

To år efter hittede hun med "Om tårar vare guld", der også blev et kæmpe dansktophit med Susanne Lana.

Fältskog, der allerede var god ven med Anni-Frid Lyngstad og Benny Andersson, mødte samme år Björn Ulvaeus fra gruppen Hootenanny Singers.

Det førte ikke bare til, at de fire dannede et band, som i 1972 fik navn efter forbogstaverne i deres fornavne. Det medførte også, at Fältskog og Ulvaeus dannede par og blev gift i 1971.

De fik to børn, datteren Linda Elin og sønnen Peter Christian, inden de blev skilt i 1980.

De personlige uoverensstemmelser lod de ikke gå ud over Abba.

Popbandet blev allerede et verdensnavn, da det med nummeret "Waterloo" sejrede i det europæiske melodigrandprix i 1974.

Siden fulgte utallige hits, og Abba nød godt af den dengang nye trend med at lave hitvideoer.

Her kælede kameraerne om smukke Agnethas lyse udseende.

Efter Abbas stop i 1982 udsendte Agnetha Fältskog i 1980'erne på egen hånd tre engelske albummer.

I 2004 udsendte hun et nyt album, "My Colouring Book" og i 2008 opsamlingsalbummet "My Very Best".

I sommeren 2008 trak det forsidebilleder rundt om i verden, da Fältskog, Lyngstad og filmstjernen Meryl Streep dansede på en hotelbalkon i Stockholm foran tusinder af jublende fans.

Det var ved premieren på filmversionen af Abba-musicalen "Mamma Mia!". Ved samme lejlighed blev de fire Abba'er fotograferet sammen for første gang i 22 år.

Agnetha Fältskog er som de tre andre tidligere Abba-medlemmer ofte blevet spurgt om en genforening.

Det har de afvist. Men der er dog et projekt om nye sange, der skulle være udsendt i efteråret 2019. Det er studiesange, og der er ikke planer om egentlige koncerter.

Björn Ulvaeus sagde i september sidste år, at sangene ventes udsendt i 2020.

/ritzau/