Jeg stod vel i 40. geled til koncerten – en beruset 1. g'er, der var lykkeligt uvidende om det ubegribelige mareridt, der udspillede sig små 50 meter foran mig.

Det var først, da billederne af en rædselsslagen og grædende forsanger Eddie Vedder tonede frem på storskærmen, at alvoren ramte os alle som en uppercut. Og da vi luskede forvirrede hjem mod lejren, var Orange Scene bag os oplyst af ambulancernes blå blink.

Jeg husker især den kilometerlange og desperate kø til telefonboksen – og et campingområde i granatchok, som de ufattelige nyheder om dødsfaldene spredte sig.

Genlæs herunder tidligere B.T.-journalist Kim Barrens nyhedsreportage fra sommeren 2000 og det sorteste kapitel i Roskilde Festivals historie.

Af Kim Barren

Mindst otte mennesker blev sent i aftes dræbt og omkring 20 kvæstet under en koncert med Pearl Jam på Roskilde-Festivalens Orange Scene.

»Der var vild panik. Folk råbte og skreg. Og flere gange bad Eddie Vedder os om at rykke tilbage fra scenen. Det var uhyggeligt. Vi kunne se, at mange af tilskuerne helt oppe foran scenen faldt om og blev båret væk, mens vagterne skreg efter hjælp. Det var helt sindssygt!«

B.T.s reporter Brian Haagen Hansen befandt sig midt i menneskehavet, da Pearl Jam-koncerten i aftes på Roskilde Festival, der skulle have været en af festivalens store oplevelser, endte i kaos, panik og dødsfald. Ifølge de sidste oplysninger var otte tilskuere omkommet.

Festivalboss Leif Skov gik selv på scenen og fortalte om de tragiske dødsfald og de mange kvæstede.

Der er tale om den største katastrofe, der nogensinde har ramt en musikfestival i Europa. Sent i nat stod det endnu uklart, hvordan de døde. Men nogle skulle være blevet mast ihjel under koncerten. Mens andre rygter talte om, at nogle af dødsfaldene skyldtes indtagelse af det farlige, men populære stof – ecstasy.

»Koncerten blev videofilmet, og da kameraerne blev vendt ned mod publikum, kunne vi tydeligt se, hvordan de blev skubbet og mast lige foran scenen. Flere mennesker faldt om, mens forsangeren Eddie Vedder grædende bad folk om at træde tilbage og sørge for at komme væk. Samtidig blev vi over højttalerne bedt om at sikre os, at der ikke lå folk, der var faldet omkuld på jorden,« fortæller Brian Haagen Hansen.

Festivalboss Leif Skov kom hurtigt til stede og var med til at bære kvæstede tilskuere væk. Ud over dødsfaldene lød de første meldinger på, at op mod ti andre festivalgæster havde fået hjertestop. Mens flere andre tilskuere var blevet kvæstet, da de blev mast under koncerten.

Roskilde Brandvæsen slog katastrofealarm, og Falck sendte syv ambulancer til festivalpladsen. Ambulancer, der var på vej til andre opgaver i Herlev, Hvidovre og Glostrup, blev omdirigeret til Roskilde, hvor de kørte i pendulfart mellem festivalpladsen og Roskilde sygehus med de tilskadekomne.

Tumulten opstod under Pearl Jam-koncerten på Orange Scene, hvor publikum nærmest scenen flere gange blev opfordret til at rykke tilbage, fordi folk blev klemt.

Roskilde Politi havde ved redaktionens slutning sent i nat endnu ikke overblik over den uhyggelige tragedie på Festivalpladsen. Heller ikke Falck kunne oplyse noget om ulykken.

»Jeg har ikke kunnet komme i kontakt med de vogne, vi har sendt af sted. Der bliver simpelthen ikke svaret på mobiltelefonerne. Formentlig fordi vores folk har nok at gøre med at redde de folk, der er kommet til skade,« sagde informationsmedarbejder Niels Rasmussen, Falck, sent i nat til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger blev 50 chokerede tilskuere sendt til psykologbehandling.

Den efterfølgende koncert med The Cure blev aflyst for at vise respekt for de døde, sagde festivalarrangøren Leif Skov.