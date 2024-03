Patienter, der skal have en kæbeoperation i Region Sjælland, må væbne sig med tålmodighed.

Meget tålmodighed.

Her kan man nemlig risikere at vente med kæbesmerter, under- eller overbid eller andre gener i op mod ti år, før man får en tid.

Det skriver DR Nyheder.

»Det virker umiddelbart helt vanvittigt. Det svarer jo næsten til at få at vide: du bliver ikke opereret,« siger Kristian Larsen, professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og ekspert i ulighed i sundhed, til mediet.

Det er en alvorlig mangel på kæbekirurger i regionen, der skruer ventetiden for kæbepatienterne i vejret.

I andre regioner er ventetiden modsat mere overkommelig: Mellem syv-otte måneder og op til tre et halvt år.

Over for DR Nyheder oplyser Region Sjælland:

»Patienterne har ret til frit sygehusvalg, og alle patienter bliver informeret direkte om dette i deres indkaldelsesbreve. Informationerne findes blandt andet også på både regionens og SUH’s hjemmesider, ligesom Region Sjællands Patientvejledning også altid gerne hjælper vedrørende spørgsmål om patientrettigheder,« lyder det.

Det er ikke kun kæbepatienter, der må vente længe på behandling.

I sidste uge kom det frem, hvordan en generel mangel på speciallæger flere steder i landet også forårsager potentielt farligt lange ventetider.

Ventetider, der kan efterlade patienter med uoprettelige skader.

Også her, er det konsekvensen af alt for få specialiserede læger i landet. Det kan du læse mere om her.