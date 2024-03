Ventetider på op mod 79 timer, der kan efterlade patienter med uoprettelige skader.

Det er konsekvensen af alt for få specialiserede læger flere steder i landet.

Det skriver Sundhedspolitisk tidsskrift.

»Som patient er det enormt belastende at vente på, om de symptomer, man oplever, er tegn på alvorlig sygdom eller ej. Langt de fleste sygdomme udvikler sig over tid,« siger direktør for Danske Patienter, Morten Freil, til mediet og fortsætter:

»Derfor handler det om at komme i behandling så hurtigt som muligt, så man kan bremse sygdommen, og der ikke sker uoprettelige skader, der vil præge en resten af livet. Det er alvorligt for patienten, men også dyrt for sundhedsvæsenet ikke at prioritere udredningsretten.«

I Danmark er det en patientrettighed at blive udredt indenfor 30 dage. En rettighed, der langt fra altid overholdes i praksis. Her især på grund af manglen på speciallæger.

Men det er ikke kun på speciallæge-området, at den ikke overholdes.

I børne- og ungdomspsykiatrien er man gået fra at overholde udredningsretten i over 90 procent af tilfældene til, at flere regioner i dag ligger under 25 procent, skrev Politiken i februar.

»Man kan ikke sige man har en rettighed, hvis ingen overholder den,« siger Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden, til B.T. i den forbindelse.

Hun tilføjer, at det også her skyldes for få medarbejdere:

»Der er rigtig mange børne- og unge psykiatere, der ikke kan holde ud at være i et system, hvor man ikke har givet tilstrækkelig behandling, derfor søger de i det private,« siger direktøren.

Til foråret vil Sundhedsstrukturkommissionen præsentere forslag til at mindske de store forskelle i sundhedstilbuddene på tværs af landet.

Kommissionen er blandt andet nedsat på grund af 'mangel på medarbejdere og rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet,' lyder det.