Villa, Volvo – og vovhund.

Danskerne er glade for hunde. Så glade, at der i dag bor en hund hjemme hos omkring 20 procent af danske familier.

Desværre er der bare meget der tyder på, at hundene ikke er helt så glade for mennesket som omvendt. Faktisk kan livet som 'menneskets bedste ven' i mange tilfælde være noget af et hundeliv – selv for den mest godmodige familiehund.

Det skriver Weekendavisen i denne uge på baggrund af et nyt studie.

»Generelt synes hunde ikke om, at man bukker sig ind over dem, eller at man klapper dem oven på hovedet. Det kan i deres verden virke som en truende adfærd,« siger dyrlæge og ph.d. i dyreadfærd Iben Meyer fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet til avisen og fortsætter:

»Det er ikke en realistisk forventning, at hunde skal have det fint med, at fremmede børn kommer løbende hen og klapper dem. Jeg vil vove at påstå, at det er tæt på alle hunde, der ikke synes, det er rart,« siger Iben Meyer.

Iben Meyer er førsteskribent på det nye studie, der tidligere i år blev trykt i et internationalt tidsskrift. I studiet sammenligner man hvor godt moderne familiehunde trives i forhold til fritstrejfende landsbyhunde.

Konklusionen er ikke godt nyt, hvis man er en af dem, der er meget glad for tit at have familiens hund tæt på og klappe den på hovedet.

Selv den mest godmodige familiehund har nemlig brug noget mere afstand og fred og ro end de fleste af dem får i dag.

Hunde vil først og fremmest gerne selv vælge, hvornår de har kontakt med både mennesker og andre hunde.

Derfor er det vigtigt, at man betragter familiehunden som et selvstændigt individ og ikke bare en anden art. Ellers risikerer man at overskride hundens grænser, så den kommer til mistrives.

To meget udbredte udtryk for frustrationer hos hunde er ifølge studiet problemer med at være alene hjemme og aggressiv adfærd.

Op imod halvdelen af alle hunde lider ifølge studiet i større eller mindre grad under at være efterladt alene i mange timer hver dag.