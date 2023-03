Lyt til artiklen

Den danske medicinalgigant Novo Nordisk foretager en række ændringer i USA, hvilket koster adskillige medarbejdere jobbet.

Helt præcist nedlægger Novo Nordisk sine afdelinger Seattle og Indianapolis.

Her vil henholdsvis 80 og 20 ansatte miste deres job, oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse. I stedet vil de få muligheden for at søge andre stillinger i medicinalvirksomheden, tilføjer man dog.

Årsagen bag beslutningen er, at Novo Nordisk vil styrke sin forsknings- og udviklingsafdeling i Boston.

I forlængelse af satsningen vil der blive skabt 200 job, lyder det. Om det er disse stillinger, de berørte medarbejdere i Seattle og Indianapolis kan søge fremgår ikke.

Langt de fleste af stillingerne vil dog omfatte medarbejdere inden for laboratorium og klinisk udvikling.

I forbindelse med ændringen er man i gang med at ombygge et 100.000 kvadratmeter stort område, som blandt andet inkluderer et avanceret og nyt laboratorium, som skal støde op til virksomhedens eksisterende faciliteter.

Ændringerne træder i kraft i løbet af 2023.

Novo Nordisk har hovedkontor i Bagsværd. Virksomheden har op mod 55.000 ansatte i 80 lande.