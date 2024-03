Mette Frederiksen udtaler nu, at det er Israels ansvar, at den humanitære situation i Gaza er katastrofal.

Det skriver DR Nyheder.

»Vi har behov for, at i hvert fald 500 lastbiler – men givet flere end det antal – kommer ind hver eneste dag. Og der er altså det problem, at israelerne ikke hjælper til med at få den humanitære bistand ind. Og det går ikke,« siger statsministeren til mediet.

Det sker efter EU-landene på et topmøde i Bruxelles torsdag blev enige om, at der skal sikres humanitær adgang til Gaza. Nu.

Jotam Confino mener, at der er tale om et politisk spin, når verdens ledere råber op om behovet for nødhjælp. Foto: Privat

Men ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, er ordene fra EU og tidligere USA imidlertid et udtryk for et politisk spin:

»Hvis EU og USA er så utilfredse og mener, at Israel bruger sult som våben, hvorfor sanktionerer de dem så ikke? Det er for mig at se et politisk spin, og Israel lader nødhjælp komme ind, problemet er primært distribueringen af det,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogle sanktioner. Der er mange, der har interesse i Israels våben. Kritikken af nødhjælpen har været der i lang tid, og det har ikke ændret det store. Det tror jeg heller ikke EUs opfordring kommer til,« siger Jotam Confino.

Adskillige lande, heriblandt USA, internationale nødhjælpsorganisationer, FN og EU har i ugevis kraftigt opfordret Israel til at åbne mere op for nødhjælp.

Flere lande, herunder USA og Storbrittanien, er samtidig begyndt at kaste nødhjælp ned fra luften - eller sejle den ind med skibe.

Alligevel er behovet for nødhjælpen fortsat kritisk for de omtrent 2,3 millioner palæstinensere, der befinder sig i Gazastriben.

Og her må man heller ikke glemme de israelske gidsler, der har været holdt til fange af Hamas siden angrebet 7. oktober sidste år, forklarer Jotam Confino:

»Når vi snakker sult og nødhjælp, er der ikke en eneste, der nævner gidslerne, der også sulter. Det så vi ved den seneste frigivelse. Det er slet ikke med i ligningen,« siger han og fortsætter:

»Det er blevet populært at udstille Israel som 'the bad guys' udadtil. Men mine kilder siger, at der er en anden holdning bag lukkede døre, hvor man i store træk støtter den måde, Israel gør det på. Hvis det her er det, de reelt mener, burde det være rimelig lige til: Så havde man sanktioneret.«

Til DR Nyheder siger Mette Frederiksen, at man fortsat har opbakning til Israel, men at den katastrofale humanitære situation i Gaza, hvor mennesker nu dør af sult eller forældreløse børn ikke ved, hvor de skal gå hen, kræver en akut indsats:

»Selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig selv mod en terrororganisation. Og den opbakning til Israel, den står der stadigvæk. Men det er Israels forpligtelse at sadle om nu,« lyder det.