Jubii-stifter og mangemillionæren Martin Thorborg åbner op for dengang, han blev rasende på Danmark - og i særdeleshed Skat.

Vi skal tilbage til år 2000 for at finde årsagen til Martin Thorborgs vrede.

Her solgte iværksætteren og hans partnere landets første søgemaskine, Jubii, til firmaet Lycos.

Martin Thorborg og co. blev betalt i aktier til en værdi af intet mindre end 100 millioner euro, men alligevel vidste han ikke, om han var mangemillionær, eller om han skulle gøre sig klar til et liv i i gæld.

Martin Thorborg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Martin Thorborg. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg havde knoklet min fucking røv i laser, og med et pennestrøg kunne Skat ødelægge resten af mit liv. Det er det største svigt, jeg har oplevet fra samfundets side,« siger Martin Thorborg til Berlingske.

Han fortæller endvidere, at han - stik imod sin revisors råd - var blevet boende i Danmark, fordi han synes, det er 'rimeligt og fair', at man betaler til fællesskabet.

Uenighederne med Skat begyndte et halvt år efter salget af Jubii.

Først her måtte Thorborg ifølge aftalen med Lycos nemlig begynde at sælge sine aktier fra salget af Jubii.

På daværende tidspunkt befinder vi os dog midt i dot.com-krakket, hvilket betød, at aktierne, der ellers var 100 millioner euro værd, var faldet til omkring det halve.

Det var skattevæsnet dog ligeglade med, og de krævede derfor, at der blev betalt skat af det fulde beløb, selvom det betød, at Martin Thorborg og hans partnere ville ende med at miste penge på salget af søgemaskinen.

»Der var en næsten sadistisk bedrevidende tilgang til mig. Det var ikke bare bureaukrati, men et decideret forsøg på at smadre mig, fordi jeg ikke skulle tro, jeg var noget, bare fordi jeg tjente flere penge end dem,« siger han til Berlingske og fortsætter:

»Jeg kunne ikke tro det. Jeg var målløs. Jeg vidste ikke, om alle de år, hvor jeg havde knoklet min røv i laser og skabt over 100 nye arbejdspladser i Danmark, resulterede i, at jeg basalt set skulle være fallit resten af mit liv.«

Ifølge Martin Thorborg ville han have fået en gæld på 30-40 millioner kroner til Skat, hvis skattevæsnet havde fået sin vilje.

Det lykkedes ham dog at få ret i Ligningsrådet - dog med en pris på én million kroner, da han blev nødt til at hyre jurister og rådgivere.

Han fortæller til Berlingske, at han altid har hyldet velfærdssamfundet og er stolt af at bo i Danmark, men at episoden med Skat gav ham lyst til at forlade Danmark for evigt.

Martin Thorborg endte med at betale omkring 10-15 millioner i skat for salget af Jubii.