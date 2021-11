En mand fra Bolbro er alvorligt tilskadekommen efter en brand i hans lejlighed på første sal natten til torsdag.

Derfor blev han fløjet til Rigshospitalet, hvor han nu er indlagt efter først at være blevet kørt til Odense Universitetshospital.

Fyns Politi og Beredskab Fyn blev alarmeret om branden klokken 05.02, og kort efter var både politi og brandvæsen på stedet.

»Vi bliver mødt af opgang, hvor der er røg, og folk er på vej ud. En nabo havde opdaget røgen og prøvede at banke på at komme i kontakt med beboeren i lejligheden,« siger indsatsleder Anders Højhus Andersen.

Men manden i lejligheden svarede ikke og åbnede ikke døren.

»Vi bankede døren ind og sendte først røgdykkere ind i lejligheden. De fik en ældre person med ud.«

Fyns Politis vagtchef Steen Nyland kan ikke oplyse den pågældende mands alder, men bekræfter, at han er blevet overflyttet til Rigshospitalet.

»Han er selvfølgelig svært tilskadekommen, ellers bliver man ikke overflyttet til Rigshospitalet,« siger vagtchefen.

Årsagen til branden er endnu ikke indkapslet, men den er ifølge indsatsleder Anders Højhus Andersen formodentlig opstået i mandens seng.

»Det var ikke sådan, at branden havde store flammer. Det var, hvad vi kalder en glødebrand,« siger han.

Derfor blev den hurtigt slukket, men altså først efter, at den havde udviklet meget røg. Manden havde nemlig ikke selv en røgalarm i sin lejlighed, og derfor blev branden først opdaget af naboerne, da de lugtede røgen og hørte brandalarmen i opgangen.

»Det kan være rigtigt farligt. En brand slår ikke ihjel med flammer, men røgen kan give kulilteforgiftning, og det kan have en rigtig kraftig påvirkning,« siger indsatslederen.

Han oplever ofte, at folk enten ikke har eller glemmer at udskifte deres brandalarm – og det kan få store konsekvenser.

»Det er generelt noget, vi ser. Røgalarmer har et udløb efter 10 år, hvor batterierne stopper med at virke, men mange har dem hængende i 15 år uden at skifte dem,« siger Anders Højhus Andersen.

I forbindelse med branden blev de øvrige beboere i ejendommen evakueret, men de kunne ifølge indsatslederen hurtigt vende tilbage til deres lejligheder igen.