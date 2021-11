I en mat grå boligblok i Magisterparken kommer der de næste dage til at ske noget helt nyt.

Seks af blokkens lejligheder bliver ramme for Aalborg Teaters nye forestilling 'Livet'.

Noget specielt ved forestillingen er, at det er seks helt almindelige beboere, der hvert sted skal lade dem selv og deres hjem være til skue for teatergæsterne.

En anden sjov detalje er, at du ikke skal have jakken på og stavre over til teatret for at se det.

Det hele streames nemlig live på Aalborg Teaters hjemmeside.

»Livet handler om de hylstre, vi lever i, de hylstre, vi puster liv i med vores historier, de værdier, vi knytter til de ting, vi omgiver os med. Det er gennem den værdi, historier og minder, at bygningen lever og får sit helt eget liv,« skriver teatret om forestillingen.

Alt fra en ung kvinde med sirligt stakkede børger på lyse træhylder til en ældre herre med tunge persiske gulvtæpper åbner dørene og fortæller om - ja - livet, i alt sin enkelthed.

Forestillingen kan streames d. 20, 22, 24 og 26 november på Aalborg Teaters hjemmeside.