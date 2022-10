Lyt til artiklen

Dårlig kommunikation, uvished og et øget pres.

Det er oplevelsen en stor del af landets læger har, når Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på tilsyn.

En evaluering af styrelsens sundhedsfaglige tilsyn er netop offentliggjort, og det har skabt rystelser hos lægeforeningens formand, Camilla Rathcke. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

»Vi vidste godt, at der var store udfordringer med Styrelsen for Patientsikkerheds forvaltning af tilsynet, men jeg er alligevel chokeret over, hvor enslydende tilbagemeldinger, der er givet, og at det står så grelt til,« siger hun til mediet.

Faktaboks: 'Strammerpakken' I 2016 vedtog Folketinget at stramme sundhedsloven og autorisationsloven. Stramningerne kom efter en række alvorlige sager, som nomadelæger, misbrugsproblemer, seksuelle overgreb og fejlmedicinering blandt landets læger.

Strammerpakken trådte i kraft i januar 2017.

Strammerpakken udvidede Styrelsen for Patientsikkerheds metoder til at skride ind overfor sundhedsfaglige, hvis de vurderede, at de havde optrådt til fare for patienten.

Lægerne har siden haft en frygt for at begå fejl. Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

Siden den såkaldte ‘strammerpakke’ blev indført i 2017, er tilsynet blandt læger nemlig blevet mere intenst. Pakken pålagde den enkelte medarbejder et ansvar, der i lægernes øjne burde falde tilbage på arbejdspladsen og ledelsen.

Og evalueringen af styrelsens strammere tilsyn, viser alvorlige resultater, mener formanden.

Blandt andet oplever over to tredjedele af læger, at deres tilsynssag ikke bliver behandlet objektivt, retfærdigt og transparent.

Konsekvenserne af tilsynsformen, og lægernes oplevelse, kan i sidste ende gå ud over patientsikkerheden og fremtidens spirende læger, sygeplejersker og andre i sundhedsfag, hvis ikke de bliver mødt af en åben og tillidsfuld tilgang til fejl og læring, mener Ratchke.