4.235 kroner.

Det er beløbet 60-årige Henriette Haahr Christensen skal have i erstatning for den svie og smerte, hun har haft, efter en operation i hjertet sidste år gik helt galt.

Under operationen på Odense Universitetshospital knækkede et stykke plastik fra noget af operationsudstyret, der satte sig fast i en blodåre i hendes hjerte.

Henriette Haahr Christensen var hårdt ramt efter operationen, og i slutningen af april fik hun så plastikken fjernet ved en dobbelt bypassoperation, hvor hun blandt andet måtte have blodåre flyttet fra sit ene lår til hjertet.

Her ses Henriette Haahr Christensen ligge i sygeseng, efter plastikken var bortopereret fra hjertet. Foto: Thomas Nørmark Krog

I sin afgørelse anerkender Patienterstatningen, at der er sket et »materialesvigt« under operationen i august, og det er årsagen til bypassoperationen 20. april for at fjerne plastikken.

Altså næsten ni måneder efter operationen, der gik helt galt.

I en lægefaglig vurdering skriver overlægen Peter Karl Jacobsen, at han ikke før har hørt om, at operationsudstyr knækker.

»Jeg har aldrig hørt om dette før. Det lyder som en ellers normal procedure, derfor er jeg mest tilbøjelig til at vurdere det som materialesvigt,« skriver overlægen.

Ifølge reglerne skal der ydes erstatning, hvis skaden skyldes »fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende«, så derfor skal regionen punge ud.

Alligevel er vurderingen altså endt med, at Region Syddanmark, der står for driften af Odense Universitetshospital, skal betale i alt 4.235 kroner i erstatning for svie og smerte.

Det vækker vrede hos Henriette Haahr Christensen og hendes mand:

»Jeg føler slet ikke, at jeg er noget værd som menneske. Min mand sad og knugede hånden i vrede, da vi fik den afgørelse fra Patienterstatningen,« siger hun fra parrets rækkehus i Esbjerg.

Her ses billede af Henritte Haahr Christensens højre lår efter operationen i september, hvor hun fik fjernet plastikken fra sit hjerte. Det var nødvendigt at fjerne en blodåre fra låret, der blevet flyttet over i hjertet, hvor plastikken havde ligget. Det betød, at låret var helt blåt efter operationen. Foto: Thomas Nørmark Krog

8.305 kroner trækkes fra erstatningen

Men hvordan i al verden er erstatningen så endt på kun 4.235 kroner?

Svaret kommer her:

Patienterstatningen har i alt vurderet, at Henriette Haahr Christensen formelt har været for medtaget efter bypassoperationen til at kunne passe et arbejde fra 20. april til 15. juni i år.

Det betyder, at hun har haft 57 sygedage, og ifølge erstatningsansvarsloven skal hun så have 220 kroner per sygedag. Hun var inden operationen stoppet med at have fleksjob i hjemmeplejen, men reglerne gælder alligevel.

Et tryk på regnemaskinen viser, at 12.540 kroner så burde gå ind på kontoen hos Henriette Haahr Christensen.

Men nej. Ifølge loven er der et såkaldt egetbidrag på 8.305 kroner, der skal trækkes fra.

Derfor ender det med, at det samlede beløb for svie og smerte er 4.235 kroner.

Nu sidder Henriette Haahr Christensen tilbage i parrets rækkehus i Esbjerg, hvor hun stadig kan mærke smerter.

»Jeg har stadig smerter i brystet, og problemer med at ligge på siden i min seng,« siger hun, og ryster på hovedet.

Vil hellere have en undskyldning

»Pengene kan de putte et sted hen, hvor pebberet gror. Jeg vil hellere have en undskyldning fra hospitalet,« siger Henriette Haahr Christensen.

Den melding er givet videre til ledelsen på Odense Universitetshospital. Og her er svaret ret klart:

»Henriette Haahr Christensen har desværre ikke oplevet det gode forløb og den positive patientoplevelse, som vi altid stræber efter på hjerteafdelingen. Det er jeg oprigtig ked af, og det vil jeg gerne beklage,« skriver Helle Laustrup, der er cheflæge på Odense Universitetshospial, i en mail til B.T.

Hun slår fast, hospitalet aldrig har oplevet den type materialesvigt før.

»Når der sker fejl, følger vi generelt altid systematisk op, så vi minimerer risikoen for, at det sker igen. Selvom det ikke ændrer Henriette Haahr Christensens oplevelse, vil jeg gerne gentage, at vi beklager,« skriver hun.

Ramt af reglerne for erstatning

Patienterstatningen oplyser i sin afgørelse, at Henriette Haahr Christensen har mulighed for også at søge om tabt arbejdsfortjeneste. Hun skal i så fald vise sine lønsedler for 13 måneder inden behandlingsskaden.

Henriette Haahr Christensen havde dog ikke noget fast arbejde, da operationen for at fjerne plastikken fandt sted, og hun har netop fået godkendt, at hun kan gå på førtidspension.

Jensen Advokatfirma står for sagsbehandlingen, og her erkender advokatfuldmægtig Mie Støttrup, at deres klient er en af dem, der rammes af reglerne for erstatning.

»Vi søger om erstatning for tabt erhvervsevne, da hun havde et fleksibelt arbejde året før operationen,« siger hun, og tilføjer:

»Hvordan det ender, kan jeg ikke endnu sige. Men som reglerne er med egenbetaling, så er det ikke meget man får for svie og smerte, selv om det bliver slået fast, at der er sket en skade under operationen.«