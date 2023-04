Lyt til artiklen

Livet er lige nu et sandt mareridt for Henriette Haahr Christensen på 59 år.

Et stykke plastik på cirka ti centimeter sidder fast i en blodåre i hendes hjerte. Det skyldes, at en operation i august sidste år gik helt galt på et af landets største sygehuse, hvor cheflægen erkender aldrig at have oplevet noget lignende. Henriette Haahr Christensen lever nu med voldsomme smerter, og hun er rædselsslagen for konsekvenserne efter en kommende operation.

»Jeg går rundt med angst hele tiden. Jeg er så rædselsslagen og har det frygteligt,« siger hun med et tomt blik i øjnene og ret så nervøs stemme.

Lad os her gennemgå sagen:

Den 3. august lå Henriette Haahr Christensen i en sygeseng på Odense Universitetshospital (OUH), hvor hun var blevet opereret for en blodprop.

»Kirurgen kom hen og sagde til mig, at der var knækket et lille stykke af deres redskab. Så spurgte jeg, hvad der sker, hvis man lader den ligge, og så svarede hun, at den bare vil forkapsle sig, og det var 50/50, om de kunne få den ud,« siger hun og tilføjer:

»Jeg var helt forvirret, fortumlet og alene i sygesengen, så jeg sagde, at det lille stykke plastik skulle da bare være der, for jeg ville ikke have, at der skulle rodes mere i mig.«

Lægen fra OUH ringede nogle gange de næste måneder til Henriette Haahr Christensen for at høre, hvordan det gik, men det var i starten af marts – omkring et halvt år efter operationen – Henriette Haahr Christensen blev hårdt ramt af kramper i hjertet.

»Jeg lå i min seng, hvor jeg fik flere anfald af kramper både om natten og om morgenen, og så sagde min mand, at jeg skulle til lægen,« siger hun.

Hendes læge i Esbjerg mente, at det var så alvorligt, at hun skulle køres i ambulance til Esbjerg Sygehus. Her vurderede lægerne, at det var vigtigt at få lavet en egentlig scanning af hendes hjerte for at se, hvor meget plastikstykket egentlig fyldte i kranspulsåren i hjertet.

En scanning hun blev henvist til på OUH, hvor operationen altså var gået galt seks måneder tidligere.

Henriette Haahr Christensen fik et chok, da hun så scanningen af hjertet.

»Vi fik at vide, at det ellers ubetydelige stykke plastik pludselig var mellem 10 til 12 centimeter langt, og der var lavet en skade på noget af min kranspulsåre i hjertet,« siger hun og fortsætter:

»Min mand og jeg blev i den grad chokerede. Vi var ved at falde ned af stolen, da lægen sagde det.«

Og lægen var åbenbart i vildrede med, hvordan det skulle fjernes.

»Lægen, der udførte denne undersøgelse, sagde, jeg var helt unik, for de har ikke prøvet det her før, så de skulle lige finde ud af, hvad de skulle gøre, og det er jo heller ikke særligt betryggende,« siger Henriette Haahr Christensen.

Efter at være kommet sig lidt efter chokket fik hun fortalt lægen, at det var noget helt andet, kirurgen sagde i august.

»Jeg sagde til ham, at da jeg lå inde på hospitalet efter operationen i august, fik jeg at vide, at det var en lille ubetydelig spids, der var knækket af deres redskab. Den kan da ikke vokse på den måde, og da svarede han, at der nok var lavet en fejlbedømmelse,« siger hun.

Henriette Haahr Christensen har nu fået besked om, at hun 20. april skal have opereret sit hjerte igen for at få fjernet plastikken.

Helt konkret skal det ske ved en dobbelt bypassoperation i hjertet.

»Det er virkeligt hårdt for hele min familie ikke at vide, om jeg kommer mig efter operationen i hjertet,« siger Henriette Haahr Christensen, der her står og krammer med sin kusine Winnie Haahr Berntsen (th.).

»Det er skræmmende at stå foran, da jeg jo ikke ved, hvordan det kommer til at gå. Jeg er rædselsslagen for at sige det rent ud,« siger hun.

For Henriette Haahr Christensen er det især hårdt at tænke på, at det er på grund af en fejl under sidste operation, at hun nu igen skal under kniven.

»Det værste er, at det her aldrig skulle have været sket. Jeg skal kun have den her store operation, fordi der røg et stykke plastik af udstyret, da jeg i august blev opereret på samme sygehus, hvor jeg nu igen skal opereres. Men det kan ikke nytte, at jeg sætter mig over i et hjørne og sidder og græder, for det forsvinder det jo ikke af,« siger hun.

Hun kritiserer OUH for ikke at have fulgt op på, at der lå et stykke af udstyret i hendes hjerte efter operationen.

»Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke fulgte op på det efter operationen, når de vidste, at der lå sådan nogen skidt inde i min kranspulsåre, der ikke skulle ligge der,« siger hun og tilføjer:

»Nu har den nået at lave hul i min kranspulsåre inde i hjertet, og det havde den måske ikke nået, hvis den var fjernet noget før.«

B.T. har vist dokumenterne i Henriette Haahr Christensens lægejournal til OUHs presseafdeling samt spurgt, hvordan udstyret kunne knække, hvorfor kirurgen sagde, det var et lille stykke lige efter operationen, og hvorfor der skal gå over otte måneder, inden det skal fjernes ved en ny stor operation.

Tina Svenstrup Poulsen, der er cheflæge på Hjertemedicinsk afdeling B på OUH, har sendt det her svar på mail:

Odense Universitetshospital, hvor Henriette Haahr Christensens operation i august sidste år gik helt galt.

»Vi har på OUH ikke mulighed for at kommentere på den konkrete sag. Vi kan dog oplyse, at den beskrevne komplikation med et spinkelt kateter af den her anvendte type, der knækker, er en ekstrem sjælden komplikation. På Hjertemedicinsk afdeling på OUH har vi ikke oplevet det før igennem i hvert fald 20 år, selv om vi har foretaget mange tusinde ballonudvidelser gennem årene,« skriver hun og afviser, der aktuelt er ventetider på den form på operationer.

Hun beklager forløbet på sygehuset,

»Vi beklager meget, at en patient hos os har haft en dårlig oplevelse af sit forløb. Vi er til enhver tid åbne for at tage en dialog med vores patienter, hvis der er behov for det,« skriver cheflægen.

Når det allerede i forbindelse med ballonudvidelsen, der i det konkrete tilfælde foregik i august, blev opdaget, at der manglede et stykke af operationsudstyret, hvorfor blev det så ikke straks opereret væk i stedet for, at det først sker i april, hvor det har kunnet nå at gøre skade i kranspulsåren i hjertet?

Men det spørgsmål vil cheflægen ikke svare på.

»Dit spørgsmål relaterer sig så meget til den konkrete sag, at det ikke er muligt at give et korrekt generaliseret svar, der indeholder de nuancer, som er nødvendige for at give den rette kontekst. Vi ønsker derfor ikke at svare på dit spørgsmål,« lyder det på mail fra presseafdelingen på OUH.

Henriette Haahr Christensen har allerede meldt sagen til Styrelsen for Patientklager, og så er et advokatfirma i gang med at vurdere sagen.

»Vi har bedt om de relevante dokumenter fra hospitalet, vi venter på at få. Vurderingen er klart, at der er tale om en fejl, der er erstatningspligtig, fordi den kommende operation kun skal finde sted, fordi et operationsudstyr knækkede under første operation,« siger Mie Støttrup, der er advokatfuldmægtig ved Jensen Advokatfirma.

Henriette Haahr Christensen mener dog ikke, at det ændrer ret meget, hvis hun får medhold.

Hun får nu medicin, der skal sørge for at forhindre kramperne, og hun frygter meget for operationen senere på måneden.

»Penge kan ikke opveje, det jeg skal igennem nu med en dobbelt bypassoperation. Jeg får et ar for livet, og jeg ved ikke, hvordan jeg har det efter operationen,« siger hun.

Hun har forberedt sig på, hvad der skal ske, hvis operationen går galt.

»Jeg har skrevet afskedsbreve til mine børn, og så har jeg lagt et praktisk blad med koder og sådan noget til min mand, og hvor der også står, hvordan jeg gerne vil have det, hvis jeg skal herfra,« siger hun.