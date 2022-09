Lyt til artiklen

En kvinde fra Iran blev sidste fredag dræbt for ikke at have tildækket sit hår.

Hun hed Mahsa Amini og var blot 22 år, da hun blev offer for Irans såkaldte moralpoliti, der håndhæver sharia. Deres love forpligter blandt andet iranske kvinder til at dække deres hår.

Efter nyheden om Mahsa Aminis død kom ud, begyndte modige kvinder og mænd i Iran at smide tørklædet og klippe deres hår af i protest. Det førte til store demonstrationer i landet.

Det iranske brøl er siden blevet hørt i resten af verden.

Iranske kvinder sætter ild til deres tørklæder i prostest. Foto: UGC / AFP Vis mere Iranske kvinder sætter ild til deres tørklæder i prostest. Foto: UGC / AFP

Den seneste uge har der været demonstrationer mod landets lovgivning og tvang mod kvinders påklædning.

Kvinder og mænd verden over klipper deres hår af i protest mod drabet på Mahsa Amini.

Det sker både i lande som Tyskland, Italien, Frankrig og Canada.

Lørdag fandt demonstrationerne også sted i Danmark.

Pladsen foran Christiansborg var malet af taler, flag, bannere og slagord som støtte til det iranske folk.

Det var 24-årige Sogand Mehdigholy, der sammen Amnesty International og Enhedslisten stod for demonstrationen.

»Mahsa Aminis død bliver symbolet på den undertrykkelse, vi kvinder kæmper med overalt på kloden. Det gør os ondt, at hun skal lade sit liv, og at vi skal så langt ud, før der bliver set på os,« sagde Sogand Mehdigholy til TV 2 Lorry lørdag.

Mahsa Amini blev ifølge øjenvidner tævet i en politibil, da hun blev anholdt for ikke at bære tørklæde. Hun blev siden lagt i koma for sine skader og døde sidste fredag.