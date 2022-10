Lyt til artiklen

'De stigende priser på el og fødevarer skal ikke stå i vejen for, at hjemløse kan få et sted at sove, og at socialt udsatte kan fejre jul.'

Og derfor har man i Københavns Kommune i år valgt bruge markant flere penge på julehjælp.

Dette med formålet at sikre nødovernatning til og julearrangementer for udsatte, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I år går 1,3 millioner kroner til nødovernatningspladser, mens 400.000 kroner skal bruges på julearrangementer.

Og det svarer næsten til en fordobling fra den oprindelige pulje.

Men det er der brug for på grund af de stigende priser på el og fødevarer, lyder det.

»Med de her penge kan vi sikre, at flere kan komme indenfor og sove i de kolde vintermåneder, og vi kan holde hånden under de julearrangementer, som betyder meget for udsatte københavnere.«

»De stigende priser presser rigtig mange af os, men vi har en gruppe udsatte, som mærker konsekvenserne af krisen særligt hårdt. Jeg håber, at mange civilorganisationer vil søge de nye puljer,« siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) i pressemeddelelsen.

Ansøgerne vil inden udgangen af oktober få at vide, om de har modtaget penge fra puljen.