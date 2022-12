Lyt til artiklen

Som julen nærmer sig, stiger presset på landets hjælpeorganisationer.

Antallet af danskere, der i år har brug for julehjælp, er eksploderet, og med det følger behovet for flere frivillige til at dele overskudsmad ud op til juleaften.

Madspildsforeningen Stop Spild Lokalt har derfor udsendt en »rød alarm« for at skaffe flere frivillige kræfter.

»Vi vil gerne undgå, at der opstår trængsel og kø, så folk ikke ender med at vente flere timer ude i kulden,« siger direktør i Stop Spild Lokalt, Rasmus Erichsen, til B.T.

Stop Spild Lokalt har i de seneste måneder oplevet en stigende tilgang på omkring 50 procent fra trængte danskere, som kommer og henter mad ved organisationens såkaldte madoaser.

Ifølge Rasmus Erichsen skyldes det prisstigningernes store indflydelse på mange danskeres hverdag.

»Vi kommer til at hente mere mad i år, end vi tidligere har gjort, fordi vi har flere butikker med som følge af det store behov. Vi søger også hjælp til at sprede budskabet om, at man kan hente mad hos os lillejuleaften, hvis man ingenting har til jul,« siger han.

Stop Spild Lokalt kalder sig Danmarks største frivillige organisation, der systematisk, fødevaresikkert og sporbart deler overskudsmad ud.

I dag er organisationen til stede i over 20 danske byer.