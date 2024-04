»Magnus Heunicke fremstår som en forvirret eksistens i den nuværende regering, og han slår mig ikke som én, der virkelig kæmper for miljøet«.

Sådan siger B.T.'s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, efter at B.T. i dag har kunnet fortælle, at der ingenting sker i sagen om to nye marine naturnationalparker.

I finansloven 2022 er det ellers aftalt, at der skal skabes to såkaldte marine naturnationalparker i henholdsvis Øresund og Storebælt.

Der er afsat 40 millioner kroner i alt til formålet henover fire år. Nærmere bestemt i perioden 2022 til og med 2025.

Det er miljøminister Magnus Heunickes (S) job få sat gang arbejdet, men Miljøministeriet oplyser til B.T., at der endnu ikke er lavet en tidsplan for de nye naturnationalparker til vands.

Ministeren forsvarer sig overfor B.T. med, at han har afventet Fiskerikommisionens arbejde, som blandt andet skal komme med anbefalinger for, hvor der må trawles i danske farvande.

Det samlede billede af Heunickes indsats ser ikke godt ud, mener Henrik Qvortrup.

Tilbage i december måtte Magnus Heunicke lægge ryg til voldsom kritik for ikke at passe sit arbejde som miljøminister, da han ikke havde inviteret til politiske forhandlinger på miljøområdet i et helt år.

B.T.'s politiske analytiker Henrik Qvortrup, Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.'s politiske analytiker Henrik Qvortrup, Foto: Jon Wiche

Og efter at Berlingske i september 2023 kunne bringe en meget omtalt billedserie af en død dansk havbund, er der kommet mere fokus på miljøpolitikken. En skidt sag for Heunicke, der har udråbt sig selv til 'havets minister'.

»Man kan sige, at det, der materialiserer sig, er en anden fortælling end den, han lykkedes med under coronakrisen. Dengang var han stedfortrædende ‘commander in chief', men det ser ud som om, at han er blevet uofficiel verdensmester i at tale sort,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Han er uovertruffen til at tale udenom«.

Magnus Heunicke er også blevet anklaget for at være doven. Til det siger Henrik Qvortrup:

»Sådanne fortællinger har det med at få deres eget liv, og det er nu blevet fortællingen om ham«.

»Med til fortællingen hører også, at han sidder i et ministerium, der ikke nødvendigvis har foden på speederen. De, der virkelig bestemmer i forhold til at bevilge penge, sidder i Finansministeriet,« lyder det fra B.T.'s politiske analytiker.