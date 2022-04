En søvnig søndag morgen lå en mand fra Aalborg i sin seng og legede rundt på sin iPad.

Men hvilepulsen forsvandt som dug fra solen, da det gik op for ham, hvad der pludselig var sket.

Grinende fortæller manden, at han blot ville spille lidt på iPaden og ved en fejl gik ind på et prøvespil, hvor han startede sit første spil og fik en uventet præmie.

Det skriver Ritzau.

»Det var i første hug. Jeg trykkede på »skrab alt«, og det var en hjertet-oppe-i-halsen oplevelse at se tallene tælle opad. Jeg fulgte ikke rigtigt med, man skulle finde harer, tror jeg, men tallet startede ved 0, og tæller opad,« siger han og fortsætter:

»Og den bliver ved med at tælle opad. Der stiger pulsen, kan jeg mærke. Det var en fantastisk oplevelse at se tallene komme frem.«

To millioner kroner stod der, at han havde vundet. Først troede han ikke på det, men da han ringede til Danske Spil og fik det bekræftet, begyndte han at dele den glædelige nyhed.

Her sagde han det blandt andet til sine børn, og han fortæller, at en af dem spurgte, om han så ikke lige ville overføre 500.000 kroner på Mobilepay. »Det blev så et nej,« griner han.