Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden sidste uge har forsyningsselskabet Vestforsyning A/S i Holstebro modtaget af hav af henvendelser borgere, der er bekymret for, at de får lukket for strømmen.

Det skyldes, at kunderne har modtaget forskellige sms'er, hvori det fremgår, at man skal trykke på et link.

Ellers bliver der lukket for strømmen i de respektive hjem. Men det hele er fup og svindel, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Kundeservicechef i Vestforsyning A/S, Vibeke Nielsen, forklarer til B.T., at kundeforespørgslerne for alvor startede i sidste uge.

»Folk modtager de her sms’er, hvor det fremgår, at man har kort varsel til at svare, fordi der ellers vil blive lukket for strømmen/forsyningen. Det giver et pres, og folk bliver derfor nervøse for, om de får lukket for strømmen.«

»Jeg har ikke tal på, hvor mange henvendelser vi har fået. Men det er mange, og folk er også mødt op herude for at vise os deres mobil. Det har vi ikke prøvet før. De spørger også om, hvad de skal gøre ved det. Og vi kan bare sige, de skal slette den, og at det må de gerne sige videre.«

Henvendelserne er så småt ved dulme, siger hun.

Ikke desto mindre har antallet af henvendelser været af hidtil uset karakter. Selskabet har også måttet advarer mod beskeden på deres hjemmeside, ligesom man har indtalt en telefonisk information, man bliver mødt af, når man henvender sig til selskabet.

»Det er et forholdsvis nyt omfang. Normalt plejer vi at kunne definere svindel til blokke eller boligkvarterer. Men denne gang virker det stort og meget spredt.«

»Desværre bliver svindlere dygtigere og dygtigere. Vi har også talt med politiet, som også har fået opkald omkring svindel, og de råder også til at slette beskederne.«

Vestforsyning A/S har kunder i Holstebro og omegn.

I langt de fleste beskeder, som folk har modtaget, fremgår det, at beskeden er sendt fra forsyningsselskabet. Andre har modtaget beskeder, hvor kunder bliver bedt om trykke på et link – uden en afsender på beskeden.

Fælles er dog, at beskederne er fup – og man opfordres til blot at slette dem.