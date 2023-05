Den nordjyske virksomhed Space Inventor skrev sig natten til mandag dansk tid ind i international rumhistorie.

»Det bliver det ægte for de unge ingeniører, fordi lige pludselig er den på den anden side af jorden og ikke bare på et skrivebord længere.«

Sådan lyder det fra direktøren i Aalborg-virksomheden Space Inventor, Karl Kaas, der mandag eftermiddag stadig lyder begejstret, da B.T. fanger ham over telefonen.

Natten til mandag sendte den Elon Musk-ejede virksomhed SpaceX deres hidtil største raket, FalconX, ud på en mission i rummet.

Satelittten har en vægt på under 30 kilo og måler 22,6 x 22,6 x 45,4 cm. Foto: Space Inventor Vis mere Satelittten har en vægt på under 30 kilo og måler 22,6 x 22,6 x 45,4 cm. Foto: Space Inventor

Og med ombord var ikke kun verdens største kommunikationssatellit, ViaSat-3 Americas, men også verdens mindste kommunikationssatellit, der er udviklet og bygget af den nordjyske virksomhed.

Satellitten skal sendes ud i det geostationære kredsløb, der er 36.000 kilometer over Jordens overflade.

Efter et års ventetid kunne Karl Kaas og hans medarbejdere endelig se projektet blive en realitet.

»Det er stort, fordi det har været en stor satsning for os. En ting er at følge med i opsendelsen, det har vi prøvet før, men efter at satellitten blev frigjort, kunne vi kommunikere med den 36.000 km ude i rummet via en kæmpe stor parabol i helt nede i Sydamerika. Så kan man mærke skalaen af projektet!,« siger Karl Kaas til B.T.

Space Inventor skriver selv i en pressemeddelelse, at »Satellitten er noget af det mest avancerede, nogen dansk satellitproducent nogensinde har udviklet og produceret,« og det var da heller ikke alle, der troede lige meget på projektet.

»Flere i branchen har peget fingre og sagt, at det ikke ville lykkes, men vi har haft et rigtigt godt overblik hele vejen igennem.«

Karl Kaas fortæller dog, at de allerede er ved at bygge lignende satellitter til andre kunder, så mon ikke, at de konkurrenter, der dengang pegede fingre, nu bukker sig i støvet i stedet for.