Trods usædvanlige store mængder sne og iskolde temperaturer skal de fleste danskere alligevel ud.

Ud på vejene, fortovene og cykelstierne, og det er ikke uden risiko.

Mens store dele af Danmark har været dækket af et tykt lag sne, så har Hovedstaden kun mærket en brøkdel af det. Til gengæld har sneen og isen fået lov at blive liggende på mange gader og stræder, hvor der er trafik.

»Vi kan godt mærke, at der er flere cykel- og faldulykker de seneste to dage,« siger Kim Arvid Nielsen.

Han er læge og afdelingschef på Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden.

»Der er flere faldulykker i denne uge end i forrige uge, og det formoder vi skyldes vejret.«

Kim Arvid Nielsen har ved selvsyn på vej til arbejde konstateret, at mange veje og cykelstier ikke er ryddet for sne, hvilket kan skabe farlige situationer for gummidæk og gummisåler.

»Der er stor risiko for, at man vælter, hvis der ikke er ryddet,« konstaterer Kim Arvid Nielsen.

Flere borgere i Hovedstaden har på Facebook også gjort medtrafikanter og kommuner opmærksom på problemerne med cykelstier, veje og fortove, som ikke er ryddet for sne. For selvom man er godt pakket ind i vintertøj, så kan man alligevel slå sig alvorligt.

Hos 1813 i Hovedstaden fortæller Kim Arvid Nielsen, at de får mange opkald fra borgere med skader på arme, hænder og nogle med hovedskader efter fald i vintervejret. Vurderes skaderne til at være alvorlige eller have tegn på brud, bliver borgerne henvist til skadestuen.

»Der er også alvorlige ulykker, som går igennem 112, og ellers så sender vi en ambulance,« siger han.

Kim Arvid Nielsen anbefaler alle cyklister at bruge cykelhjelm - især nu, hvor cykelstierne kan være glatte.

»Hvis man ser en cykelsti, som ikke er ryddet, så ville jeg stå af og trække,« siger han.

»Ældre medborgere bør også være forsigtige med at gå ud i det her vejr uden en ledsager.«