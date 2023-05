Fire procent.

Så meget er det lykkedes de europæiske medlemslande at sænke deres udledninger af drivhusgasser i forhold til samme periode året forinden.

Men i Danmark er sagen en helt anden. For her steg udledningen i året sidste tre måneder sammenlignet med samme periode i 2021. Det skriver Finans på baggrund af nye tal fra EUs analyseenhed Eurostat.

Eurostat har undersøgt EUs CO₂-udledninger i fjerde kvartal af 2022. Og det er her, at Danmark får dumpekarakter.

For sammen med Irland, Letland og Malta står Danmark for en stigning i udledning af drivhusgasser.

Det skal dog nævnes, at blandt de fire førnævnte lande er Danmark det land med den mindste stigning. Her lyder stigningen 1,9 procent sammenlignet med Irland, der udleder hele 12,3 procent mere drivhusgas sammenlignet med samme periode sidste år.

I den gode ende af skemaet ligger lande som Holland, Slovakiet og Italien. Men førstepladsen går til Slovenien, der udleder hele 15,35 procent mindre drivhusgasser i fjerde kvartal af 2022.

Eurostats gennemgang viser også, at det i fjerde kvartal af 2022 primært er produktionssektoren og de private holdninger, der står for udledningerne. Faktisk indtager de to områder en delt førsteplads, da de hver især står for cirka 21 procent af udledningerne. Skarpt efterfulgt af elektricitet og forsyning med 20 procent.