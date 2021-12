Børn, der tisser i bukserne, fordi de ikke vil bruge toiletterne, indtørrede madrester på gulvet, gammelt støv og afføring på væggene.

Det er de uhumske forhold, B.T. Aarhus lørdag kunne fortælle, er virkeligheden på den aarhusianske skole Tranbjergsskolen.

Nu har Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, forholdt sig til kritikken fra forældre på flere aarhusianske skoler, der fortæller om ulækre forhold.

Det gør han i et brev sendt til skolebestyrelserne i Aarhus, som B.T. Aarhus er i besiddelse af. Her skriver han blandt andet.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at den rengøringskvalitet, der har været på enkelte steder, ikke er acceptabel. Hverken nu, i en tid med voksende smittetal, eller på andre tidspunkter.«

Forældrene på Tranbjergskolens afdeling på Kirketorvet har blandt andet lagt mærke til, at det ofte flyder med madrester og affald. Vis mere Forældrene på Tranbjergskolens afdeling på Kirketorvet har blandt andet lagt mærke til, at det ofte flyder med madrester og affald.

Thomas Medom mener dog ikke, at det er et problem på alle skoler.

»Heldigvis er billedet i vest, sydvest og syd, hvor der i en længere periode har været problemer med rengøringskvaliteten, at der på cirka 95 % af alle adresser er acceptabel rengøring eller kun opleves mindre problemer,« står der i brevet.

Rådmanden regner samtidig med, at der snart bliver rettet op på tingene. Han skriver, at det tager lidt tid, fordi det tager tid at få sat nye leverandører ind i rutinerne, og at der er personalemangel på rengøring.

Thomas Medom mener dog, det er et spørgsmål om »kort tid«.

Han afslutter dog med, at området har høj prioritet i kommunen.

Her har en forælder taget et billede af store nullermænd og støv i klasselokalet på Tranbjergskole. Vis mere Her har en forælder taget et billede af store nullermænd og støv i klasselokalet på Tranbjergskole.

»Jeg skriver til jer, fordi det er vigtigt, at I ved, at vi arbejder hårdt for at sikre, at vores børn og unge kan have en hverdag i rene, trygge rammer,« står der.

De nye kontrakter med nye rengøringsselskaber er netop trådt i kraft.

Heidi Printzen Christensen er formand for skolebestyrelsen på Strandskolen i Risskov. Hun mener ikke, at ordlyden i rådmandens brev matcher den oplevelse, der er på skolerne.

»Når man læser brevet, ser det ud som om, det er få steder, det er et problem. Ved os er det katastrofalt, og da jeg slår op og spørger i en gruppe på Facebook, så er der rigtig mange, der tilkendegiver, at det er et kæmpe problem. Så jeg synes ikke, det her brev er anerkendende over for de skoler, der oplever de her problemer,« siger hun.

Opslaget på gruppen har i skrivende stund fået 44 kommentarer, hvoraf langt de fleste forældre beskriver, at de også oplever klamme forhold på deres børns skoler i Aarhus.

»Niveauet for rengøring er meget lavt. Det er beskidt, og der er ikke sæbe på toiletterne. Det gør det utrygt at sende sit barn i skole med en pandemi. Det er fint, de holder afstand, men det nytter jo ikke, hvis de bliver smittet ved at røre ved håndtaget eller toilettet. Det kan bare ikke være rigtigt, vi har så beskidte toiletter, børnene ikke kan vaske hænder eller komme på toilet,« siger Heidi Printzen Christensen.

B.T. Aarhus forsøger at få en kommentar fra Rådmand Thomas Medom, det har i skrivende stund ikke været muligt.