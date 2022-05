Det er ikke længere et sjældent syn, hvis man får øje på et krigsskib eller hører et af flyvevåbnets kampfly over sig i Danmark.

Den seneste tid har det vrimlet med militær isenkram på land, til hav og i luften. Af én bestemt årsag.

Senest lørdag aften kunne danskere iagttage store amerikanske krigsskibe i dansk farvand.

Det ene er et landgangsfartøj, og det andet er et hangarskib for helikoptere, som i skrivende stund befinder sig ud for Bornholms kyst.

Til B.T. oplyser Forsvarets Operationscenter, at skibene er på vej for at deltage i den årlige internationale flådeøvelse i Østersøen med navnet BALTOPS.

Selvom hele verdens øjne og bekymringer er rettet mod krigen i Ukraine, så er der tale om en tilbagevendende og længe planlagt militærøvelse.

Den afholdes 5.–16. juni i den centrale og sydlige Østersø og i kystnære områder i både Tyskland, Sverige, Polen og i de baltiske lande.

I alt deltager 20 lande sammen med Nato. Øvelsen involverer alt fra luftforsvar til ubådsjagt og landsætning af soldater.

Omkring 50 skibe og 50 fly samt 5.000 personer deltager i år.