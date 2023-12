81-årige Ebbe Preisler har skabt overskrifter og pustet liv i debatten om aktiv dødshjælp, efter at han natten til onsdag gav sin parkinsonsyge hustru en overdose metadon og efterfølgende også forsøgte at tage sit eget liv.

Selvmordsforsøget mislykkedes, og han er nu vågnet igen efter at have været indlagt i bevidstløs tilstand – anklaget for drab på sin hustru – og skal efter planen i retten i morgen, fredag.

Det fortæller Ebbe Preislers forsvarsadvokat, Knud Meden, og hans to børn Jonas og Louise Preisler.

Den 81-åriges to børn har fået lov til at sige hej til deres far og give ham et kram under politiets opsyn, fortæller de.

Selvom der er »mange blandede følelser«, så ville datteren, Louise Preisler, ønske, at hendes far var lykkedes med sin plan om at tage sit eget liv:

»Jeg elsker min far meget højt, så det er selvfølgelig rigtig ulykkeligt at skulle miste ham. Samtidig har han haft lyst til at tage afsted sammen med sin kone, og det ville jeg egentlig ønske, at han havde fået lov til,« siger Louise Preisler til B.T.

Ønskede aktiv dødshjælp

Hendes far, Ebbe Preisler, og mor, Mariann Preisler, har tidligere i flere medier fortalt, at de ønskede, at aktiv dødshjælp var lovligt i Danmark, så de kunne få nogle selvmordspiller.

Mariann Preisler var plaget af 26 år med sygdommen parkinson, og Ebbe Preisler har også selv »et ret skrantende helbred«, fortæller datteren, Louise Preisler:

»Han er plaget af fremskreden kræft, KOL og blodpropper,« siger hun.

Ebbe Preisler beskrev selv sit ønske om dødhjælp sådan her i en kronik i Politiken i efteråret:

»Min kone og jeg vil gerne have et par dødelige piller, sådan som modstandsfolk havde det under krigen, så vi en rolig formiddag – med hende i komfortkørestolen og mig i hvilestolen ved siden af – kan tage dem frem, se hinanden kærligt i øjnene og sige 'Farvel min elskede. Tak for alt. Sov godt', sluge dem til et fælles glas vand (vi er krigsbørn og vant til at spare) og lukke øjnene, mens vi holder hinanden i hånden.«

Drab eller kærlighedsgave?

Trods ægteparrets udtrykte ønske om, at forlade verden sammen, så er 81-årige Ebbe Preisler nu sigtet og varetægtsfængslet for drab og ikke den mildere paragraf i straffeloven om medlidenhedsdrab.

Anklageren og retten mener på nuværende tidspunkt ikke, at det er dokumenteret, at Ebbe Preislers ægtefælle, Mariann Preisler, havde givet tilstrækkeligt udtryk for at ville dø eller havde været i stand til at udtrykke det.

Preislers to børn har en anden opfattelse. De støtter deres fars handling:

»Vi ser det som den største kærlighedsgave, han har givet til sit livs kærlighed. Det er sådan, vi ser på det. Det er en meget svær ting at skulle gøre, og vi respekterer det fuldstændigt,« siger Louise Preisler til B.T., efter at hendes 81-årige far er vågnet fra sit mislykkede selvmordsforsøg.

Det samme siger sønnen, Jonas Preisler:

»Vi accepterer vores fars beslutning. Det er hårdt, men det er som det skal være.«

Har du selvmordstanker? Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05 Du kan også skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17 Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker

De har ikke fået lov til at tale med deres far, efter han torsdag er kommet til bevidsthed, så de ved stadig ikke, præcis hvad der skete i de sidste timer, inden deres far gav sin hustru – deres mor – en overdose.

»Vi har fået lov til at give ham et klem og ikke mere end det,« siger Jonas Preisler.

Under et grundlovsforhør i Københavns Byret i går, onsdag, kom det frem, at Ebbe Preisler havde efterladt et afskedsbrev på sin Mariann Preislers natbord på plejehjemmet, hvor hun boede.

I afskedsbrevet stod der blandet andet, at Mariann Preisler »følte sig træt, ufri og magtesløs«.