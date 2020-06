Danskernes e-Boks har været nede siden klokken fem i morges.

Årsagen er angiveligt en serverfejl hos teknologiselskabet KMD.

Nedbruddet betyder, at danskerne ikke kan få adgang til personlige dokumenter som lønsedler, lægeindkaldelser, bankopgørelser, bøder og mange andre vigtige dokumenter.

Susanne Søndahl Wolff, der er nordisk marketingsdirektør i e-Boks, oplyser, at det er uvist, hvornår e-Boks virker igen.

»Fejlen er et problem hos vores driftleverandør KMD, så vi kan ikke gøre noget ved det. Det er noget med nogle serverproblemer, og jeg ved, de arbejder på højtryk for at løse det. Der er også andre kunder, der er ramt,« siger Susanne Søndahl Wolff.

Hvornår er fejlen udbedret?

»Vi har ikke nogen tidshorisont, desværre.«

Er det tilfredsstillende, at KMD ikke kan levere varen?

»Det er rigtig ærgerligt, at vi har problemer, og at de er så langvarige. Vi beder folk om at have en lille smule tålmodighed. Vi skal nok forsøge at informere på vores hjemmeside, så man ikke behøver logge ind hele tiden.«

Er der nogen anden måde at tilgå sin post, hvis man f.eks. afventer en hospitalsindkaldelse eller svar på prøver fra lægen?

»Nej, lige nu ser det ud til, at det er alle platforme, der er ramt. Så vi har ikke nogen work-around. Man må væbne sig med tålmodighed,« siger Susanne Søndahl Wolff.

Tålmodighed er dog ikke ligefrem det, der præger kommentarerne fra de mange frustrerede brugere, der giver deres mening til kende på e-Boks' Facebook-side.

'Virkelig meget frustrerende, når alle mine hospitalsoplysninger omkring indkaldelser med videre ligger i e-Boks og digital boks, som jeg i øvrigt heller ikke kan se... Se at få det lavet nu!!! Det har stor indvirkning på folk, og vi er afhængige af lortet!,' skriver Bettina La Legendaria fra Voerså i Nordjylland.

Flere brugere skriver, at e-Boks ikke har virket optimalt, siden e-Boks lancerede en opdatering af deres app.

'Den har ikke virket optimalt i en længere periode efterhånden!! Faktisk lige siden, I ændrede den, har den ikke virket ordentligt,' skriver Lone Olsen fra Køge.

Du kan læse alle kommentarerne her.