Onsdag aften i sidste uge opdagede en dansk kunstner to påklistrede sedler på ruden til hans galleri i København.

'Racism,' stod der skrevet med rød læbestift på det hvide papir, der var sat fast med klistermærker fra en øko-icebergsalat.

Ejeren af galleriet Artpusher Gallery er kunstneren Love Party, som har skiftet juridisk navn fra Søren Vilhelm. Han tænkte, det var et »fedt værk«, og tog nogle billeder af det, siger han til B.T.

Men næste dag, da galleriet havde lukket, og Love Party sad ude i baglokalet og drak te, kunne han høre en mærkelig knirkende lyd fra frontvinduet.

De to sedler med rød læbestift og ordene 'racism.' Foto: PRIVATFOTO Vis mere De to sedler med rød læbestift og ordene 'racism.' Foto: PRIVATFOTO

»Jeg går ud for at se, hvad det er og kan se to kinesere, der sidder på hug og har væsentligt flere sedler med den her gang.«

»Jeg tænker, det er synd at forstyrre dem, så jeg ser på inde fra mørket, mens jeg lader dem gøre værket færdigt,« siger Love Party, der i første omgang fortalte sin historie til TV 2 Lorry.

Da de er færdige, går han ud for at høre nærmere om deres sedler, fortæller han:

»Men de løber over på den anden side af gaden og råber 'racist.' Jeg går over til dem, for jeg vil bare have en dialog, men de bliver åbenbart bange og råber på hjælp.«

De påklistrede sedler kommer i kølvandet på, at Love Party for en uge siden satte et to år gammelt værk op i galleriets frontvindue. Det er et lysende skilt, der ligner en parfumeflaske, hvorpå der står 'No. 19 Covid China.'

Love Party fortæller, at han syntes, det var ærgerligt, de to unge kvinder ikke ville tale med ham i torsdags:

»Jeg kunne godt tænke mig at invitere dem indenfor og vise dem et andet værk, hvor der står 'covid-19 North Jutland' med en mink på.«

»Jeg er kunstner, så jeg synes jo, det var fantastisk, det de lavede – 'nu kan vi have en dialog om kunst,' tænkte jeg. Men det var jo lidt svært, når de råbte og skreg.«

Ude foran Love Partys kunstgalleri fredag aften, da flere sedler blev hængt op på ruden. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Ude foran Love Partys kunstgalleri fredag aften, da flere sedler blev hængt op på ruden. Foto: PRIVATFOTO

Kunstneren fortæller, at han lavede det første værk, da covid-19 startede tilbage i 2020.

»Det første værk, jeg lavede, var med 'China,' fordi der startede epidemien. Jeg lavede løbende med andre lande blandt andet Spanien, Frankrig, og så til sidst Jylland,« siger Love Party.

Fredag tog det hele endnu en drejning, da han blev han kontaktet af det amerikanske medie HypeAllergic. For da han læste artiklen, syntes han, den var skåret meget skarpt:

»De kalder mig racist i deres artikel. De to kinesere har jeg ikke noget problem med; de er kunstnere eller aktivister – men når et stort medie kalder mig racist, bliver jeg gal.«

Og han var ikke den eneste, der blev gal. Han fik nemlig både beskeder fra kinesere og amerikanere, der var sure på ham, lyder det:

»Det er noget andet at have en shitstorm i Danmark, for når du har en med amerikanere og kinesere, så har du aldrig fred og ro. Det er hele døgnet, det tikker ind.«

Men det er ikke nyt for den københavnske kunstner, at folk er sure på ham:

»Jeg er vant til det. Jeg har gjort det her i 20 år. Jeg har været sagsøgt af Coca-Cola, McDonald's, Royal Copenhagen. Jeg bliver konstant sagsøgt. Det er en del af min dna. Men jeg har en af de bedste advokater, så de kommer sjældent langt med det.«

Én ting er at blive sagsøgt af store virksomheder for at have krænket ophavsret. Her bliver du beskyldt for racisme. Kan du selv se, at dit værk kan virke racistisk?

»Nej, jeg er ikke racist. Min kone er asiat, jeg har boet i Kina. Og det er i øvrigt nogle kinesere, der har lavet skiltet for mig.«

TV 2 Lorry har haft en skriftlig korrespondance med en af de kvinder, der hængte sedler på galleriets rude. 24-årige Xue Chen, der studerer i London og så værket på sin femdages tur til København.

»I begyndelsen af covid-19 blev mange kinesere og asiater, der levede i oversøiske lande, såret og angrebet voldeligt på grund af ordet 'covid-19 China',« siger Xue Chen i et skriftligt svar til TV 2 Lorry og fortsætter:

»Det er derfor, jeg synes, at ordet 'covid-19 China' er racistisk.«

Lorry mødte ligeledes en mandlig kinesisk turist foran galleriet, som fortalte mediet, at værket gjorde ham rasende, og at han syntes, det var diskriminerende.