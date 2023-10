Et dansk Hercules-fly er sikkerhedslandet på Flyvestation Aalborg.

Motoren satte pludselig ud, mens flyet var i luften.

Det bekræfter presseofficer i flyvevåbnet, Morten Valentin Jensen, til TV 2 Nord.

»Den korte version er, at de havde problemer med en motor og derfor valgte at 'shutte den down', som vi siger,« forklarer han.

Ingen er kommet noget til.

Forsvaret kalder situationen »udramatisk« trods den uplanlagte landing, da Hercules-fly har fire motorer og kan flyve med én.