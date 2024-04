Passagerer på Molslinjen måtte fredag holde vejret, da et russisk krigsskib kom lidt for tæt på.

Mere konkret måtte den danske færge pludselig foretage en 360 graders vending for at undgå kollision med krigsskibet.

Angiveligt fulgte krigsskibet ikke de givne søfartsregler i området, ligesom det ikke reagerede på den danske kaptajns opkald.

»Umiddelbart svarer skibet ikke på vores kaptajns opkald, og skibet ser ikke ud til at gøre det, som man skal i forhold til søfartsreglerne,« lød det tidligere fra Jesper Maack, PR & Communication Manager ved Molslinjen.

Men ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen ligger der umiddelbart ikke en ond hensigt i den manglende reaktion på opkaldene.

»Den mest nærliggende forklaring for mig at se er dårligt sømandskab. At de simpelthen ikke rigtig har haft styr på, hvad de lavede. Og måske har de været pressede over situationen, hvis de sejler et sted, de ikke kender,« fortæller han.

»Jeg tror simpelthen ikke, der ligger en ond hensigt i forhold til ikke at vende tilbage på de opkald. Altså at provokere en dansk færge, det giver ikke meget mening i mit hoved.«

Baseret på de videoer, B.T. har fået tilsendt af krigsskibet, vurderer Anders Puck Nielsen, at der er tale om 'Neustrashimy', som er en gammel fregattype bygget til den sovjetiske flåde.

»Det er et helt almindeligt all around krigsskib, der blandt andet kan skyde med missiler og kanoner og har forskellige typer af våben ombord,« slår han fast og understreger:

»De sejler jo meget gennem danske farvande. Det skal de for at komme ind og ud. Det er en del af den russiske østersøflåde, så det er helt almindeligt, og det er der ikke noget usædvanligt i.«

B.T. var tidligere fredag i kontakt med en af de personer, der var ombord på Molslinjen. Ifølge kilden kunne man pludselig over højtaleren høre kaptajnen sige, at »man netop havde undgået kollision med et russisk krigsskib.«

Ifølge Jesper Maack var der dog ingen dramatik forbundet med undvigelsesmanøvren.

»Det var med nul dramatik og nul fare. I forhold til dem inden på færgen, kan det godt mærkes, når man sejler hurtigt og går over til at dreje og sejle langsommere,« forklarede han.

Forsvarskommandoen har over for B.T. bekræftet, at en russisk fregat har sejlet gennem Storebælt i nordgående retning.