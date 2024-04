En af Molslinjens færger skulle på en af sine mange ture fra Sjællands Odde til Aarhus.

Men turen klokken 11.00 gik ikke helt, som den plejer.

Det bekræfter PR & Communication Manager ved Molslinjen Jesper Maack til B.T.

Molslinjens kaptajn har kort efter afgang spottet et muligt russisk krigsskib, som ikke fulgte de givne søfartsregler i området.

»Umiddelbart svarer skibet ikke på vores kaptajns opkald, og skibet ser ikke ud til at gøre det, som man skal i forhold til søfartsreglerne,« siger Jesper Maack.

»Det står helt klart i reglerne, hvem der skal undvige hvem, og det var det skib, som skulle. Skibet fortsætter ikke med at svare på kaptajnens opkald.«

Derfor vælger Molslinjen-kaptajnen i god ro og orden – og med stor afstand – at vende færgen hele vejen rundt for at undgå yderligere problemer.

»Det var med nul dramatik og nul fare. I forhold til dem inden på færgen, der kan det godt mærkes, når man sejler hurtigt og går over til at dreje og sejle langsommere,« siger Jesper Maack.

B.T. er blevet kontaktet af en, som var ombord på færgen, der forklarer, at man over højtaleren hørte kaptajnen sige, at »man netop har undgået kollision med et russisk krigsskib«.

Jesper Maack kan ikke bekræfte, om skibet er et russisk krigsskib.

»Men jeg er sikker på, at hvis kaptajnen har sagt det, så har det været sådan.«

Forsvarskommandoen bekræfter over for B.T., at en russisk fregat har sejlet gennem Storebælt i nordgående retning.

Ellers har de ikke yderligere at tilføje.