Danish Crown vil lukke slagteriet i Ringsted.

1.200 stillinger nedlægges.

»Det er en tung beslutning at skulle lukke slagteriet i Ringsted og i særdeleshed at skulle sige farvel til dygtige og vellidte kolleger, men det er et nødvendigt skridt i vores bestræbelser på at udvikle Danish Crowns position som en moderne fødevarevirksomhed,« siger Danish Crowns administrerende direktør Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Lukningen af slagteriet i Ringsted sker ifølge Danish Crown »konsekvensen af to års udfordringer for den danske produktion af slagtegrise«.

»Derfor samler Danish Crown nu produktionen på færre anlæg,« skriver slagterigiganten i pressemeddelelsen.

Her oplyser Danish Crown også, hvornår slagteriet i Ringsted lukker og slukker.

Det sker i midten af september 2024.

»Der skal simpelthen ske noget nu, og vi er klar til at dreje på alle de håndtag, vi kan,« siger Danish Crowns formand Asger Krogsgaard om årsagen til at produktionen nu samles på færre slagterier.

»De sidste 20 år har vi igen og igen skruet op og ned for vores kapacitet. Altså enten ansat eller afskediget hundredvis af medarbejdere. Både overarbejde, oplæring af nye medarbejdere og ledig kapacitet er voldsomt dyrt og koster millionbeløb,« tilføjer han.

I pressemeddelelsen lover Danish Crown, at der over de næste tre år skulle blive skabt op mod 300 nye stillinger i Horsens, Herning, Vejen og Blans ved Sønderborg.

Det er mindre end et år siden, at Danish Crown lukkede det store slagteri i Sæby – til borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansens (S) store frustration og sorg.

I pressemeddelelsen, hvor Danish Crown oplyser om den nye slagterilukning i Ringsted, lover slagterigiganten, at der tages hånd om de mange medarbejdere, som snart mister deres job.

Der er blandt andet afsat midler til kurser og uddannelse, lyder det fra Danish Crown.