Netbutikken Jollyroom tilbagekalder nu to produkter, der begge kan være til skade for små børn.

Det drejer sig om en højstol, Moweo Højstol Lucas 2 in 1, og en barnevogn, North 13.5 Maxi Jogger, oplyser butikken på sin hjemmeside.

'Vi kontakter nu alle kunder, der har købt denne vare, og opfordrer alle til øjeblikkeligt at stoppe med at bruge den og sende den tilbage til os,' lyder det fra Jollyroom.

Ved højstolen har man opdaget en fejl, der gør, at barnet kan glide ud i åbningen mellem sædet og 'bordet' og derved blive kvalt.

Og ved barnevognen har firmaet opdaget en stabilitetsfejl.

'Vognen opfylder ikke stabilitetskravene i de eksisterende standarder, hvilket indebærer, at der er en risiko for, at vognen kan vælte, og at barnet kan falde ud og komme til skade,' lyder det.

Begge varer er stadig til salg hos Jollyroom, der beskriver sig selv om 'Nordens største webshop til børnefamilien'.

Netbutikken oplyser, at kunder vil få alle pengene tilbage mod enten at levere varen retur eller et bevis på, at kunden selv har destrueret varen.