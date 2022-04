Der er sendt chokbølger gennem Job og Velfærd i Aalborg Kommune.

Siden et anonymt brev så dagens lys tirsdag, har de ansatte i forvaltningen nemlig kunne tage del i en ubehagelig gætteleg.

Hvem er afsenderen?

Bliver vi aflyttet?

Aflytter vi vores kollegaer?

Hvad sker der?

Og de spørgsmål tynger stemningen.

Christina Eilers, næstformanden i IT-afsnittets samarbejdsudvalg – den afdeling, som brevet beskylder for at have aflyttet ansatte via deres arbejdscomputere – beskriver, hvordan de anonyme klager har skabt en træls følelse af uvished.

»Det er en rigtig ærgerlig situation, for vi ved jo ikke, hvem der står bag, og hvad man skal lægge i det. Så vi kigger bare rundt på hinanden og tænker ‘ hvad er det her for noget’.«

Christina Eilers forklarer desuden, at hun på ingen måde skulle være bekendt med, at noget fra IT-afdelingen skulle have deltaget i nogen form for aflytning.

»Det er ikke noget, jeg kan forestille mig, skulle være sket på nogen måde. Og jeg er glad for, at der bliver sat gang i en undersøgelse af anklagerne samtidigt med, at vi får kigget på arbejdsmiljøet,« siger hun.

Næstformand i Job og Velfærd og fællestillidsmand for socialpædagogerne i forvaltningen, Henrik Flyvbjerg, har også meget svært ved at forestille sig, at der skulle være fundet aflytning sted.

»Det strider imod alt, hvad jeg tænker, vi står for. Og er det sket, så er det bare ud på røv og albuer med dem, som har sat det i værk,« siger han.

Men Henrik Flyvbjerg har også en opfordring til afsenderne af brevet.

»Stå frem. Tal med jeres tillidsrepræsentant eller kom til mig. Vi er mange, som gerne vil hjælpe, men det er svært at gøre noget, når klagen er anonym – for så er det som at gribe lidt i blinde,« siger han.