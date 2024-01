Han har lige fået den bedste meningsmåling i partiets historie.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, bliver i stigende grad set som et politisk lys i blå blok – og en potentiel statsministerkandidat.

Han mærker det både på godt og ondt, fortæller han i B.T.s podcast Q&CO.

For eksempel oplever han, at Socialdemokratiet har mere fokus på ham end før:

»Jeg kan da godt mærke i den daglige gang, at det oftere bliver mig og Liberal Alliance, som socialdemokratiske folketingsmedlemmer skyder på, og det er jo et tegn på, at det går godt,« siger han.

Men trods gode meningsmålinger og opmærksomhed fra Socialdemokratiet, så tror han ikke, at han vil erklære sig som statsministerkandidat inden næste valg:

»Nej, det tror jeg ikke.«

Tror?

»Det tror jeg ikke, nej,« gentager Alex Vanopslagh.

»Jeg har en vis ydmyghed over, at det er gået Liberal Alliance godt, men meningsmålingerne kan hurtigt ændre sig.«

Hør hele interview med Alex Vanopslag i Q&CO: