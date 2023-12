En 70-årig dansk mand er varetægtsfængslet i Sverige, hvor han er mistænkt for drabet på en 74-årig kvinde.

Det oplyser den svenske anklager i sagen, Johan Stenberg, til DR.

»Han er fængslet på begrundet mistanke, som er en lavere mistankegrad. Vi har nu en uge til at skærpe mistanken mod ham via beviser i sagen,« siger Johan Stenberg til DR efter retsmødet i Jönköping.

Den 70-årige danske mand skal derfor være varetægtsfængslet i mindst en uge.

DR skriver, at den dræbte kvinde er mandens nabo, og at hun blev fundet i et skovområdet 13. november.

Den 70-årige bor i den svenske by Gnosjö i Sverige.

Sveriges Radio skriver, at de pårørende til den dræbte kvinde slog alarm, da hun ikke kom hjem efter en gåtur mandag 13. november. Hun blev senere fundet tæt på en sti i et skovområde i nærheden.

Det var ifølge et andet svensk medie muligt at finde kvinden ved hjælp af sporing af hendes mobiltelefon.

Kvindens alvorlige kvæstelser har givet politiet mistanke om, at hun er blevet myrdet.

Den danske mand nægter sig skyldig.