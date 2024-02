Prins Harry er tirsdag eftermiddag ankommet til London, efter at hans far, kong Charles, har fået konstateret kræft.

Det skriver The Telegraph, Daily Mail og andre britiske medier.

Ifølge avisen Daily Mail ankom Harry til Heathrow lufthavn om bord på et British Airways-fly fra Los Angeles i Californien, hvor han bor.

Meldingen om prinsens ankomst er ikke bekræftet fra officielt hold.

Prince Harry The Duke of Sussex



Arrived in UK to Visit King Charles.pic.twitter.com/NJ1jEEUFMl — My Opinion - Sussex Warrior (@my_opnion) February 6, 2024

Britiske medier bringer dog fotos af sorte biler, der følges af en politieskorte ud fra lufthavnen, men Harry selv er ikke til at se på billederne.

Mandag aften blev det offentligt kendt, at den britiske kong Charles er blevet diagnosticeret med kræft.

Kort efter blev det kendt, at prins Harry tager turen fra USA, hvor han har sin base, til sit hjemland.

BBC rapporterede mandag, at prins Harry også har talt med sin far i telefonen.

Forholdet mellem prins Harry og de andre britiske kongelige har været meget anstrengt de seneste år. Nu vil han dog være ved sin fars side.

