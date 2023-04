Nye anklager er dukket op i den spegede retssag, hvor prins Harry har stævnet flere britiske medier for at have krænket hans privatliv ved blandt andet at hacke og aflytte hans telefon.

Ifølge prinsen havde han dronning Elizabeths støtte til at gå i rette med medierne, ejet af mediemogulen Rupert Murdoch. Men han mødte modstand fra sin fars side.

»Jeg blev kaldt op til Buckingham Palace, hvor jeg specifikt blev bedt om at droppe at anlægge en retssag, da det ville have en 'effekt på hele familien',« lød det fra prins Harry i en skrivelse, som blev læst op i retten ifølge Independent.

Der lød det også, at 'ordren' var givet af prins Harrys far, kong Charles, der dog dengang endnu ikke var blevet monark.

(Arkivfoto). Foto: TOBY MELVILLE Vis mere (Arkivfoto). Foto: TOBY MELVILLE

Det britiske kongehus har gennem mange år levet efter mottoet 'never complain, never explain', og det har derfor ikke været normalt for kongehuset at føre retssager mod medierne.

Har der været nogle sager, har man forsøgt at løse dem i stilhed – blandt andet med forlig, som prins Harrys storebror, prins William, også fik indgået i denne sag.

Men prins Harry, der har stærke aversioner mod medierne, som han mener er medskyldige i hans mors død, ville ikke nøjes med et forlig. Han ville have en undskyldning.

Prins William var dengang angiveligt forstående over for prins Harry og anbefalede lillebroren at søge tilladelse til at føre sagen hos deres farmor, dronning Elizabeth.

Prins Harry. Foto: Andy Rain Vis mere Prins Harry. Foto: Andy Rain

»Jeg snakkede med hende bagefter, og sagde noget i retning af: 'Er du glad for, at jeg går videre med dette – har jeg din tilladelse?' Og hun sagde: 'Ja',« lød det videre i retsdokumentet.

Ifølge prins Harry fik dronningens daværende kommunikationsdirektør Sally Osman grønt lys til at kontakte Rupert Murdochs medieselskab News Group Newspapers (NGN) på vegne af dronningen, prins William og prins Harry.

Men selvom prins Harry havde sin farmors støtte till at gå videre med sagen om den ulovlige aflytning, så var der ifølge ham ikke meget hjælp at hente hverken hos dronningens privatsekretær eller hos den daværende prins Charles.

Prins Harry anklager ligefrem sin far for med vilje at ødelægge planen. Ifølge prinsen ville Charles sikre, at avisen The Sun støttede hans dengang fremtidige overtagelse af tronen og det faktum, at hans kone, Camilla, ville blive dronning.

Harry og Meghan blev gift i 2018. Foto: BEN STANSALL Vis mere Harry og Meghan blev gift i 2018. Foto: BEN STANSALL

I den skriftlige afhøring, som blev læst op i retten, fortalte prins Harry, at hans far havde en 'speciel langtidsstrategi for at holde medierne på sin side' ifølge The Guardian.

Ifølge prins Harry fik han at vide kort inden sit bryllup i 2018, at Murdochs firma ikke ville give en undskyldning til dronningen og den kongelige familie, da de så ville skulle indrømme, at det ikke kun var den hedengangne avis News of the World, men også The Sun, der havde været involveret i telefonhacking og aflytning.

Og ifølge prinsen havde de ikke råd til den indrømmelse, da Murdoch hele tiden har afvist, at der skulle være sket noget ulovligt på The Sun.

Prins Harrys anklager er kun en lille del af den specielle retssag, hvor flere andre kendte – herunder Elton John – også har anlagt sag mod Associated Newspapers Limited (ANL), som blandt andet fortæller Daily Mail og The Sun. Sagen er endnu ikke slut, men fortsætter den kommende tid