Teitur Lassen og Julie Berthelsen fik hele Riddersalen til at kvittere med klapsalver, da de søndag på TV 2 optrådte med en særlig version af 'Dansevisen'.

Den færøske sanger og den danske sangerinde med grønlandske rødder repræsenterede Rigsfællesskabet ved at have oversat hver sit vers af den gamle Eurovision-vinder til deres respektive modersmål.

Men faktisk var det slet ikke meningen, at Julie Berthelsen skulle have sunget sangen.

I et helt år havde Nukâka Coster-Waldau nemlig vidst, at det var hende, der søndag skulle optræde for Dronningen i forbindelse med hendes 50-års regeringsjubilæum.

På denne scene skulle Nukâka Coster-Waldau have stået. Men efter pludselig sygdom blev hun erstattet af Julie Berthelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere På denne scene skulle Nukâka Coster-Waldau have stået. Men efter pludselig sygdom blev hun erstattet af Julie Berthelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den knaldgule kjole var designet, de matchende øreringe valgt, og sangen var øvet til hudløshed.

Men i 11. time fik den 51-årige sanger, skuespiller og tidligere 'Vild med dans'-deltager en positiv coronatest. Og så måtte en anden sangerinde hives ind for at synge de grønlandske strofer.

'Er sikker på, Julie B får en vidunderlig aften og kommer til at gøre det fantastisk, men jeg tænker, at jeg har lov til at ærgre mig en dag eller to,' skrev Nukâka Coster-Waldau på Instagram få timer inden gallashowet.

De 'latterlige to streger og høje feber' mindede hende om, at der er andre, der for alvor får tæppet revet væk under sig af livets uforudsigelighed, mens hun nærmere må betegne sin situation som en 'lille' ærgrelse.

'Og det får mig også til at tænke over at finde det kærligste sted inde i mig og at handle og tænke derfra – både over for mig selv og andre – og oprigtigt at ønske Julie den dejligste aften, for det gør jeg. Også selvom jeg er lidt misundelig lige nu,' skriver Nukâka Coster-Waldau.

Julie Berthelsen selv er en af de mange, der har kommenteret skuespillerens opslag. Og her skriver hun, at hun sagtens kan forstå hende.

'Jeg er samtidig taknemmelig for at du/I spurgte, om jeg kunne tage over. Hvilket jeg gør med glæde og ære,' skriver Julie Berthelsen.