Der var en helt særlig gæst, som ikke dukkede op til prins Christians 18-års fødselsdag.

Det undrede flere læsere, blandet andet Kirsten, der i B.T. s livedækning søndag stillede følgende spørgsmål:

»Hvorfor er der ingen med fra Marys familie? Hvor er morfar og mostre,« spurgte hun.

Faktisk var kronprinsesse Marys søster og nogle af kronprinsessens niecer til stede under fødselsdagen, men det er ganske rigtigt, at prins Christians morfar ikke var at spotte blandt festdeltagerne.

Prins Christians kusiner, Cherie Coppin og Michelle Donaldson, havde taget turen nordpå, for at komme til fest. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christians kusiner, Cherie Coppin og Michelle Donaldson, havde taget turen nordpå, for at komme til fest. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ifølge Berlingskes kongehusekspert, Jakob Steen Olsen, var det ‘helbredsmæssige årsager’, der afholdt den i dag 82 årige-John Donaldson fra at deltage i sit barnebarns fødselsdag.

Heller ikke da prinsesse Isabella i april sidste år blev konfirmeret deltog Marys far i højtideligheden.

Dengang forklarede kronprinsessen sin fars manglende tilstedeværelse sådan her:

»Desværre kommer min far ikke. Han er ved at være en ældre herre, og han er ikke frisk nok til at tage den lange tur tilbage til Danmark for en konfirmation. Men han er med os i vores hjerter,« sagde kronprinsessen dengang til Billed Bladet.

Da gæsterne til prins Christians 18 års fødselsdag søndag dukkede op på Christiansborg Slot havde både Marys søster, Jane Alison Stephens og hendes mand, Craig Stephens, taget turen til Danmark for at fejre fødselaren.

Det samme gjaldt prins Christians to kusiner, Cherie Coppin og Michelle Donaldson, der er døtre af Marys bror, John Stuart Donaldson. Han deltog dog ikke i festen.