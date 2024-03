Fire taler på tre dage. Kong Frederik bestod i sidste uge sin store prøve som regent, da han gennemførte sit første udlandsbesøg helt efter bogen.

At holde taler er ikke Kongens store styrke. Faktisk kan hans udfordringer med taler blive et 'gigantisk problem', mener ekspert. Hun mener dog også, at Kongen sagtens blive en god taler. Han skal bare øve sig og gøre brug af nogle bestemte virkemidler – herunder ‘Obama-finten’.

»Det er en smule nyt men omvendt har jeg prøvet det mange før – sædvanligvis med min kone, hendes majestæt, men hun havde andre opgaver i dag, så I må nøjes med mig.«

Sådan lød det i indledningen af Kongens åbningstale af erhvervsfremstødet i Polen i sidste uge – til stor morskab fra folk i salen.

Kongen ses her i gang med den korteste tale i Polen, en toast.

Og det var ikke den eneste gang, at Kong Frederik nævnte sin kone – eller brugte humor – i sine taler ved sit første udlandsbesøg som statsoverhoved.

Blandt andet sagde han i en af de fire taler, han holdt – en uformel og formentlig improviseret tale til de danske soldaters familier ved NATOs regionale hovedkvarter i den polske by Stettin - at han var glad for, at folk kunne komme på en fredag eftermiddag, da 'baren åbner snart'.

Og det er ifølge retoriker Mette Højen et smart træk, men han skal også passe på.

»Han er på vej til at finde sig selv som majestæt og taler. Og det er ret tydeligt, at han befinder sig bedst i de uformelle talesituationer – det vil sige, at han trives bedst i den tale ved forsvarsbesøget, og der får han sin personlighed bedre ud over rampen, når rammerne er lidt mere frie,« siger hun og tilføjer:

Kong Frederik har det klart bedst i de mere uformelle situationer.

»Men det kan blive et gigantisk problem for ham, for meget af det, han skal, det er meget formelt, og det er ikke oplagte situationer, hvor man improviserer meget eller lige kan skyde en joke ind. Det er en udfordring, som han skal tage stilling til og finde ud af, hvordan han løser.«

Ifølge Mette Høien, der også arbejder som talecoach, klarede kong Frederik de fire taler i Polen fint uden at træde forkert, men hun synes dog også, at Kongens store åbningstale ved arrangementet blev lige lovlig kedelig.

»Den følelser, jeg får, når jeg hører den tale er, at han virker som om, at han heller vil være et andet sted,« siger hun og tilføjer, at det lyder som om 'han selv er ved at falde i søvn'.

Ifølge Høien er han mere 'klar i spyttet', mere fængende og får vist mere af sin personlighed og charme i talen for soldaterfamilierne.

Kong Frederik bedste og mest personlige tale var ifølge retorikeren den under besøget i Natos regionale hovedkvarter.

Hun mener dog, at det er muligt for Kongen at blive en bedre taler – også ved de formelle lejligheder. Én ting, han kan øve sig på, er at give sin stemme mere kraft.

»Jeg tror, det kunne hjælpe ham at øve sig i de musikalske virkemidler; tempo, volumen og pause, så han kommer til at lyde mere overbevisende,« siger Mette Højen og forklarer.

»Jo mere overbevisende, du lyder, des mere sikkerhed skaber du til dit nervesystem. Så når nogen taler lavt eller mumler, så skaber de en kemisk usikkerhed i kroppe – stress, der kommer til at køre rundt, og så kommer man til at bliver nervøs. «

Derudover mener hun, at Kongen kunne have glæde af at benytte 'Obama-finten', som er at nævne sin ægtefælle hver gang:

Kong Frederik under sin tredje tale i Polen.

»Det, der kunne gøre ham mere tryg var, hvis han bliver ved med at lave 'Obama-finten', hvor han begynder at inddrage sin hustru og begynder at sige 'vi'. For hvis han siger 'vi', så føler han sig nok mindre alene, så dermed er det et signal om, hvordan han ser sig selv som konge, og at 'de' er et team,« siger hun og roser Kongen for selv at have tilføjer Mary til flere at talerne, selv om det ikke stod i manuskripterne.

Kritikerne af Kong Frederiks evner til at holde tale har været mange gennem årene.

Senest udtalte den tidligere minister Kristian Jensen, der nu er direktør for den grønne erhvervsorganisation Green Power Danmark, under erhvervsfremstødet i Polen, at han mener, at Kongens styrker ligger andre steder – og at kong Frederik formentlig aldrig kommer op i samme tale-liga som USA’s tidligere præsident Obama – eller dronning Mary.

Mette Højen er enig med Kristian Jensen i, at kong Frederik ikke befinder sig i superligaen for talere. Men hun mener sagtens, at han kan blive en top taler.

Det er smart, hvis Kong Frederik bliver ved med at bruge Mary i sine taler.

»Alle har nogle forskellige personlighedstræk, man kan bruge i en tale-situation, og selv det her lidt introverte, som er kendetegnende for kong Frederik, det tror jeg, at mange kan relatere til,« siger hun og fortsætter:

»At holde tale er for rigtig mange angstprovokerende, så derfor tror jeg, at han får meget velvilje på den konto, for vi kan godt lide at spejle os i andre.«

Ifølge Mette Højen har de fleste gode talere formentlig fået coaching for at blive gode.

»Kongens teknik er i orden. Men han skal have mere personlighed frem, og hans udfordring nu er, hvordan han får mere af sin egen uhøjtidelige personlighed ind i de formelle situationer.«

